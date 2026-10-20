Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión cortó la sequía ante Riestra, pero los números reflejan una mejoría insuficiente

Unión cortó la racha de cuatro derrotas consecutivas ante Riestra, aunque las estadísticas del partido reflejan problemas que Madelón todavía no logra resolver. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2026 · 14:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión cortó la sequía ante Riestra, pero los números reflejan una mejoría insuficiente

@prensariestra

Unión se llevó un punto de su visita a Riestra en el estadio Guillermo Laza y, aunque logró ponerle fin a una seguidilla de cuatro caídas, el empate dejó sensaciones encontradas. Leonardo Madelón consideró que se "jugó bien", pero el desarrollo mostró un encuentro chato y con escasas emociones.

Dificultades para transformar la iniciativa en situaciones. Los números favorecieron al Tate en varios rubros, aunque no alcanzaron para marcar diferencias.

• LEER MÁS: Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Más posesión y remates, pero poca contundencia para Unión

Las estadísticas muestran que Unión tuvo mayor protagonismo con la pelota, con un 65% de posesión contra el 35% del Malevo y lo superó en remates totales, con 11 intentos frente a ocho. También consiguió seis disparos al arco, tres más que su rival, una diferencia que, sin embargo, no se tradujo en una victoria.

• LEER MÁS: Unión frenó la caída, pero Madelón todavía no encuentra la salida

El Rojiblanco también dispuso de cuatro tiros de esquina, uno más que el local, mientras que ambos cometieron 13 faltas y recibieron una tarjeta amarilla. Un dato que llama la atención es que Unión quedó tres veces en posición adelantada, una señal de los problemas para sincronizar sus movimientos ofensivos.

Las estadísticas de Riestra-Unión.

Las estadísticas de Riestra-Unión.

Más allá de la superioridad estadística, el empate volvió a dejar expuestas dos dificultades que se repiten: la fragilidad defensiva y la falta de eficacia en los últimos metros. Tener más la pelota y rematar con mayor frecuencia no alcanza si el equipo no consigue traducir ese dominio en goles y resultados.

• LEER MÁS: Unión no puede cerrar el arco: llegó a 20 partidos consecutivos recibiendo goles

El punto sirve para frenar la caída, pero no resuelve el momento futbolístico. Unión todavía conserva posibilidades matemáticas de meterse en los playoffs, aunque el margen se achica y necesita empezar a sumar de a tres. Para sostener esa ilusión, no bastará con mejorar los números: deberá convertir su protagonismo en juego efectivo y encontrar una mayor solidez en las dos áreas.

Unión Riestra Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
cristian tarragona, tras el empate de union: la pelota parada nos puede dejar afuera de todo

Cristian Tarragona, tras el empate de Unión: "La pelota parada nos puede dejar afuera de todo"

madelon apuesta a la recuperacion de union: la idea es entrar, es dificil, pero no imposible

Madelón apuesta a la recuperación de Unión: "La idea es entrar, es difícil, pero no imposible"

a union no le alcanzo: reacciono con rubio, pero termino empatando ante riestra

A Unión no le alcanzó: reaccionó con Rubio, pero terminó empatando ante Riestra

entre la concentracion y el aliento, union le puso clima a una visita clave ante riestra

Entre la concentración y el aliento, Unión le puso clima a una visita clave ante Riestra

Lo último

Marabel explotó tras el polémico final ante Barracas: Se va manchando el fútbol

Marabel explotó tras el polémico final ante Barracas: "Se va manchando el fútbol"

Santa Fe confirmó el primer secuestro de casi US$400.000 en criptomonedas en una estafa internacional

Santa Fe confirmó el primer secuestro de casi US$400.000 en criptomonedas en una estafa internacional

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

Último Momento
Marabel explotó tras el polémico final ante Barracas: Se va manchando el fútbol

Marabel explotó tras el polémico final ante Barracas: "Se va manchando el fútbol"

Santa Fe confirmó el primer secuestro de casi US$400.000 en criptomonedas en una estafa internacional

Santa Fe confirmó el primer secuestro de casi US$400.000 en criptomonedas en una estafa internacional

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

Corridas, patadas y escobazos: así fue la brutal pelea en una estación de servicio de Bulevar Gálvez

Corridas, patadas y escobazos: así fue la brutal pelea en una estación de servicio de Bulevar Gálvez

Región Centro: Pullaro, Frigerio y Llaryora volvieron a reunirse y le marcaron la agenda a Milei por los dólares de la minería y la energía

Región Centro: Pullaro, Frigerio y Llaryora volvieron a reunirse y le marcaron la agenda a Milei por los dólares de la minería y la energía

Ovación
El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

La banca del presidente de Unión para el entrenador tatengue

La banca del presidente de Unión para el entrenador tatengue

La baja en el ataque que sufrirá Colón para visitar a Ciudad de Bolívar

La baja en el ataque que sufrirá Colón para visitar a Ciudad de Bolívar

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre