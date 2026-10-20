Unión cortó la sequía ante Riestra, pero los números reflejan una mejoría insuficiente

Unión cortó la racha de cuatro derrotas consecutivas ante Riestra, aunque las estadísticas del partido reflejan problemas que Madelón todavía no logra resolver. ¡Mirá!

Unión se llevó un punto de su visita a Riestra en el estadio Guillermo Laza y, aunque logró ponerle fin a una seguidilla de cuatro caídas, el empate dejó sensaciones encontradas. Leonardo Madelón consideró que se " jugó bien" , pero el desarrollo mostró un encuentro chato y con escasas emociones.

Dificultades para transformar la iniciativa en situaciones. Los números favorecieron al Tate en varios rubros, aunque no alcanzaron para marcar diferencias.

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Más posesión y remates, pero poca contundencia para Unión

Las estadísticas muestran que Unión tuvo mayor protagonismo con la pelota, con un 65% de posesión contra el 35% del Malevo y lo superó en remates totales, con 11 intentos frente a ocho. También consiguió seis disparos al arco, tres más que su rival, una diferencia que, sin embargo, no se tradujo en una victoria.

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El Rojiblanco también dispuso de cuatro tiros de esquina, uno más que el local, mientras que ambos cometieron 13 faltas y recibieron una tarjeta amarilla. Un dato que llama la atención es que Unión quedó tres veces en posición adelantada, una señal de los problemas para sincronizar sus movimientos ofensivos.

Las estadísticas de Riestra-Unión.

Más allá de la superioridad estadística, el empate volvió a dejar expuestas dos dificultades que se repiten: la fragilidad defensiva y la falta de eficacia en los últimos metros. Tener más la pelota y rematar con mayor frecuencia no alcanza si el equipo no consigue traducir ese dominio en goles y resultados.

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El punto sirve para frenar la caída, pero no resuelve el momento futbolístico. Unión todavía conserva posibilidades matemáticas de meterse en los playoffs, aunque el margen se achica y necesita empezar a sumar de a tres. Para sostener esa ilusión, no bastará con mejorar los números: deberá convertir su protagonismo en juego efectivo y encontrar una mayor solidez en las dos áreas.