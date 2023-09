La ilusión de Juárez en Unión: "Quiero ver si puedo estar ante Platense"

Un jugador que Cristian González quiere recuperar, ya que le brinda versatilidad en ofensiva. No solo puede desempeñarse como extremo, a la postre su fuerte, sino como único punta por su despliegue. Lastimosamente, esta situación lo hizo retroceder de nuevo.

"Tengo una sal bárbara. Me estaba sintiendo bien y justo me pasa esto. No queda otra que recuperar de nuevo", admitió en Sol 91.5, Pajarito, que estuvo este viernes por la tarde-noche en el 15 de Abril viendo el Clásico Santafesino de reserva (fue empate 0-0). "Hay compañeros y es un clásico. Queríamos venir a alentar", agregó.

Daniel Juárez.jpg Daniel Juárez quiere convencer a Kily González en Unión de que puede estar ante Platense. Prensa Unión

Estuvo trabajando con una proyección en el rostro para no quedar nuevamente parado y ya está mucho mejor. Ahora todo dependerá del entrenador si lo tendrá en cuenta al menos para el partido contra Colón del 1º de octubre en el Brigadier López, pero Daniel Juárez tiene otra ilusión antes: "Primero quiero ver si puedo jugar contra Platense".

Ahora todo pasará por ver si al menos se suma a la lista de convocados, que se conocerá este domingo, cuando el plantel ya esté en Buenos Aires a la espera del cotejo del lunes, desde las 16, ante el Calamar por la 5ª fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.