"Unión debe crecer y no estar peleando por el descenso"

Para luego agregar "Por suerte estamos agradecidos y contentos de dejar a Unión en Primera. Pero si nos tocaba irnos, hubiera sido muy difícil de sobrellevar la situación. Estos momentos te marcan como profesional, marcan tu jerarquía y tu temple, el plantel tiene muchos chicos que se hicieron hombres de golpe".

Consultado por la manera de ser que tiene el Kily y su forma de trabajar, el Mugre respondió: "El Kily es pura pasión, yo le dije que es un loco hermoso y sabe un montón de fútbol. Nosotros estamos frente a una figura mundial, pero con la humildad que tiene te hace sentir uno más, te pega unos abrazos enormes".

En otro tramo de la charla habló del partido entre Colón y Gimnasia "Nos necesitamos los dos en Primera. Es fútbol esto, hay folklore y lo más lindo es que haya clásicos. Hoy estamos en una situación mala los dos equipos, pero con una mano en el corazón me gustaría que Colón se quede en Primera, que la ciudad esté en lo más alto".

Por último el capitán rojiblanco expresó: "Les quiero dar las gracias a los hinchas por el apoyo, por acompañar al plantel y la la institución en este momento tan delicado. Sé que no nos fallaron y que no nos van a fallar, por eso gracias de corazón. Y a partir de ahora tenemos que apuntar a más, no volver a pasar por estos momentos. Tenemos que hacer que Unión siga creciendo y que pelee por cosas más importantes y no por el descenso".