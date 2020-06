Unión es el único equipo de Primera que aún no tiene técnico

Unión llegó este martes a los 82 días sin técnico tras la renuncia de Leonardo Madelón el jueves 12 de marzo, previo al cotejo ante Arsenal en Santa Fe, que terminó 1-1 bajo el comando interino de Marcelo Mosset. Fue un golpe inesperado para la dirigencia, que tenía la necesidad de salir a buscarle reemplazante porque se venía encima la Copa de la Superliga. Sin embargo, la cuarentena por la pandemia del coronavirus frenó todo y le permitió a Luis Spahn y compañía analizar bien las opciones para tomas la mejor decisión. Pero el tiempo pasó y hoy es el único equipo de Primera División sin entrenador.

Las fichas estaban puestas en Sergio Rondina, pero declinó la propuesta para no salir de Santa Fe y renovó contrató por dos años con Arsenal. Eso demandó de un giró drástico de ideas que hoy acrecentó la danza de nombres. Por lo que se pudo saber, el fin de semana hubo charlas puertas adentros para sentar posturas sobre las opciones que se barajan y sigue sin haber uno que se lleve el consenso generalizado. Aunque algunos tienen más peso que otros.

Sergio Rondina 1.jpg Sergio Rondina era el técnico apuntado por Unión, pero rechazó la propuesta. Prensa Arsenal

Es verdad que Unión se ahorró el salario del técnico durante estos casi tres meses, pero el margen ya no es el mismo y la dirigencia sabe que debe avanzar porque se viene el 30 de junio, fecha en la que terminan varios contratos. La postura del DT será clave en este sentido, ya que será quien dictaminará respecto de los que seguirán y los que no. Antes no había apuro, pero el escenario cambió.

En las últimas horas, Godoy Cruz confirmó a Diego Martínez, Central Córdoba (SdE) a Alfredo Berti y Banfield a Javier Sanguinetti como entrenadores, por lo que Unión es el único que no tiene conductor en Primera División. Un detalle que antes era irrelevante y que ahora se apoderó de la atención.

La dirigencia maneja varios apellidos, a los que se suman los recomendados y acercados, que son los más. Muchos ya fueron descartados, pero la lista es amplia. Más allá de quién sea y de lo que se haya ahorrado, Unión precisa darle un corte definitivo a esta historia que tiene muy expectantes a los hinchas. ¿Será una semana de definiciones?