Unión espera por la recuperación de Nery Leyes

A muchos sorprendió que no se considerado para el último partido, abriendo los interrogantes. Se pensó que podía ser producto de su bajo rendimiento y que la decisión sería futbolísticas, pero por lo que se pudo saber, sería por una lesión. No hay nada oficial al respecto, pero no se trataría de algo importante y quizás tenga chances de decir presente en el Gigante de Arroyito, si Vasco así lo dispone.

Nery leyes.jpg Una semana en la que se seguirá la condición física de Nery Leyes para saber si podrá estar ante Rosario Central. Foto: prensa Unión

Uno de los jugadores "del técnico", junto a Fernando Márquez, que no le está tocando atravesar su mejor momento. Pero Juan Azconzábal confía en sus condiciones y por eso fue uno de los nombres que solicitó apenas llegó a un acuerdo tras salir de Deportes Antogafasta.

Hasta el momento, Nery Leyes disputó siete partidos en Unión, todos como titular, en un claro síntoma de lo importante que es para el cuerpo técnico. Será cuestión de ver si evoluciona y se pone a la par del resto, según informaciones, para encontrar su mejor forma en la zona Complementación de la Copa Diego Maradona, que recién va por su primera fecha.

Pero más allá de los nombres propios, en Unión lo que se busca es encontrar balance y equilibrio, ya que es uno de los más goleados y eso atento con la sumatoria de puntas. Todavía se está a tiempo y, ya sin la Copa Sudamericana, se puede tener a todo el grupo a disposición. La próxima meta es Rosario Central.