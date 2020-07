El domingo pasado, el profesor Jorge Funes llegó a Santa Fe para ponerse al frente de los trabajos físicos del plantel. El primer integrante del cuerpo técnico de Juan Azconzábal, que se espera que el fin de semana pueda arribar a la ciudad junto a su ayudante Ariel Zapata. La comunicación con la dirigencia de Unión se da en todo momento respecto al armado del próximo grupo y por eso los sondeos y ofrecimientos son constantes. Precisamente en las últimas horas se habían hecho averiguaciones por el extremo de Argentinos Juniors, Nicolás Silva.

Un jugador que aún tiene contrato por dos años, pero que reuniría las características que estaría buscando Vasco para su nuevo Unión. Vale recordar que Mosquito, de 30 años (24 de enero de 1990), tuvo un paso por Colón en 2016/17, de donde se fue en libertad de acción y por lo que el club inició acciones legales ante la FIFA.

Nicolas silva Unión habría hecho sondeos por Nicolás Silva, hoy en Argentinos Juniors

Después pasó por Huracán, Banfield y Argentinos Juniors, donde lleva disputados ocho partidos y no marcó goles. Nicolás Silva se desempeña por los costados y su principal función es la velocidad. No tiene tanto gol, pero quizás para Juan Azconzábal sea una pieza interesante.

De todas maneras, se trata nada más de solo averiguaciones, ya que no el DT Diego Davobe lo tiene en cuenta. Por si fuera poco, Unión no tiene dinero para pagar por un préstamo, en otro dato para no pasar por alto. En ese sentido, debería darse sin cargo, algo que puede no contemplar el Bicho ante la crisis económica que se desató con la pandemia del coronavirus.

Nicolás Silva (0-1) Tigre vs Huracán | Fecha 24 - Superliga Argentina 2017/2018

Así y todo, no hay que dar a cuenta, ya que se pueden abrir varias posibilidad de negociaciones, que a decir verdad no se entablaron. Eso sí, se trata de un claro indicio de lo que anda buscando el nuevo conductor de Unión, que sabe que debe rearmar un plantel que quedó diezmado. El único que se retuvo es al arquero Sebastián Moyano respecto a los que terminaron contrato el pasado 30 de junio.

Es un misterio saber si finalmente irá por el mismo camino Jonathan Bottinelli, pero la dirigencia analiza otras opciones por el momento. En materia ofensiva, se preguntó por Nicolás Silva. ¿Será factible?