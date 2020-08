Una de las grandes novelas que se desató en las últimas semanas en Unión gira en torno a la continuidad de Jonathan Bottinelli. Los dirigentes le realizaron una oferta que no satisfizo al jugador, se le mejoró la misma, que no fue respondida, mientras que por estas horas desde Rosario se habla de un inminente acuerdo para jugar en Rosario Central.

La Capital de este jueves, informa sobre el defensor que viene de jugar las últimas tres temporadas en Unión: "La chance de que Jonathan Bottinelli se incorpore a Central se mantiene. Sin que se produjeran grandes avances en la negociación, el pedido que hizo el Kily González es lo que más tracciona y hay una clara intención de complacer al técnico canalla. Por eso se intenta progresar cada día un poco más, a tal punto que por estos días las conversaciones ya entraron en el terreno de «los números», según indicaron, lo que hace pensar que las cuestiones futbolísticas ya fueron charladas y acordadas".

"De concretarse, y por palabras del propio Kily González, Bottinelli vendría para jugar y no para completar el plantel, lo que abre al menos un interrogante importante: ¿con quién conformaría la zaga central, con Diego Novaretti o con Joaquín Laso? Al menos en el arranque sería con el cordobés, ya que Laso debiera cumplir una fecha de suspensión (fue expulsado contra Colón en la primera y única fecha de la Copa Superliga), aunque en Central tienen previsto elevar una carta a la AFA para ver si esa sanción deberá ser cumplida, teniendo en cuenta que se dio en un torneo que fue declarado desierto. Igual, eso es tema para aclarar más adelante, cuando se determine la fecha de la vuelta del fútbol en Argentina", agrega en otra parte el artículo de La Capital.

Para luego, afirmar: "Puede darse el caso de que no todos en Central (la referencia corre para los integrantes de la comisión directiva, en especial quienes conforman la mesa chica del fútbol) entiendan que la llegada de Bottinelli es una necesidad, sobre todo desde el punto de vista económico. Es que de lo que más se habló en estas últimas semanas fue de la imposibilidad de contratar refuerzos si antes no se concretaba una venta. Pero la mayoría de los directivos entienden que si el Kily lo pide es porque considera que necesita una alternativa en esa posición".

image.png Rosario Central avanza en la contratación de Bottinelli, sobre el cual Unión espera una respuesta.

Pero no se queda allí y sobre el defensor que Unión quiere retener, se destaca: "Si lo que busca el Kily es experiencia, en Bottinelli la tiene, pero una vez que lo tenga trabajando en Arroyo Seco la labor del entrenador será armar una zaga central en la que Novaretti y Laso pelearían por un lugar. Si el próximo fin de semana retornara el fútbol (con Bottinelli ya en el club) el Kily no tendría más opciones que la de Novaretti. ¿Por qué? Laso no podría arrancar el próximo torneo porque fue suspendido por el tribunal de disciplina (consta en el boletín 5766, del pasado 19 de marzo) debido a la roja que vio frente a Colón. Desde Central tienen pensado enviar a la AFA una solicitud para que esa suspensión quede nula porque se dio en un campeonato que no se jugó más. La contra que pueden tener es que ese único partido de la Copa Superliga sirvió para computar clasificación a copas internacionales y también promedios".

"Especulaciones y conjeturas al margen, la llegada de Bottinelli pondría al Kily en un lugar de búsqueda de un acompañante para el ex Unión. Tanto Novaretti como Laso son diestros y en lo que tiene que ver con la experiencia están también parejos. El cordobés, con 35 años, indudablemente tiene un mayor recorrido en el fútbol, pero Laso no es ningún chico. Por eso habrá un tiempo de trabajo que será esencial para el técnico canalla en esto de conformar una zaga central que le resulte confiable", finaliza el artículo.

De esta manera, más allá que Unión tiene muchas expectativas en que Bottinelli termine aceptando el ofrecimiento, los dirigentes manejan la chance de sumar a otro defensor de peso y categoría, que fue apuntado por Juan Manuel Azconzábal y por el cual los dirigentes avanzan en su contratación.

Si Bottinelli no acepta la propuesta de Unión, no solo se trataría de activar esas negociaciones para que llegue el central de categoría, sino que también podría sumarse otro defensor, más allá que con el plantel ya trabaja Pablo Calderón, hermano de Franco, quien puede jugar como segundo marcador central y hasta lateral por la izquierda.