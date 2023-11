"Estoy como todos los hinchas de Unión. Con confianza y fe sobre todo, porque sé que los chicos harán el esfuerzo para lograr el objetivo. Estoy tranquilo que darán todo. El otro día jugamos contra Lanús, que lo dobla en presupuesto y lo superaron, teniendo las situaciones más claras para ganar. Este tema que la pelota no quiere entrar se da justo ahora y ojalá que el domingo se abra el arco y se puedan traer los tres puntos a Santa Fe", comentó Cuqui.

El delantero, de último paso por Atlético Grau de Perú, también expresó: "El partido contra Defensa fue muy claro el dominio y generando muchas situaciones de gol. No quiero hablar de suerte, porque los arqueros también están para evitar goles y demás. Hay muchos factores que impiden a veces el gol. Yo sinceramente no sé cómo se juegan este tipo de instancias, porque nunca me pasó, pero sí que hay algo que no debe faltar, que es la entrega. Corriendo y metiendo se pueden suplir otras cosas. Eso quizás no necesariamente te garantiza goles, porque hay que hacer llegar la pelota al arco, pero es un camino al menos. Belgrano seguro se hará fuerte de local. El otro día perdió feo con Tigre que está peleando con Unión y tampoco será fácil. Muy complicado, pero con fe que se puede competir. Hay que confiar en los jugadores y en la capacidad de que pueden ganar".

image.png Fernando Marquez analizó el partido del domingo entre Unión y Belgrano.

"Tampoco soy goleador histórico (risas). Me costó mucho realmente. Sí estoy seguro que son rachas nomás. Sacando algunas excepciones, porque están aquellos que hacen goles por pura calidad, la mayoría de los delanteros pasan por rachas. Esto repercute en la confianza y en las situaciones que luego se crean, definiendo mal. Justo se da en un momento incómodo y cuando estuvieron finos fueron implacables. La gente igual se da cuenta que los chicos dan todo y no se guardan nada", agregó.

Luego, deseó respecto a Nicolás Orsini: "Ojalá lo podamos recuperar y se encienda en estos dos partidos. Que pueda soltar su calidad y sea importante para mantener la categoría. Espero lo pueda explotar Unión".

En el final, Márquez reveló: "Me imagino un partido cerradísimo y pocos goles. Gol gana. Pero ojalá Unión golee y terminemos todos contentos".

