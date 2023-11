Unión tendrá a Paz y Zenón ante Tigre tras no ser citados a la Selección Sub 23

El DT de la Selección Argentina Sub 23, Javier Mascherano, no incluyó en la citación a Kevin Zenón y Nicolás ante todo lo que se está jugando Unión

Por un lado, eso habla del compromiso y el amor propio en esta batalla tanta tensión como dramática. Tener alguna otra ausencia sería demoledor. Por eso estaban muy atentos a la convocatoria de Javier Mascherano para la Selección Argentina Sub 23 que hará una gira por Japón la próxima semana con miras al Preolímpico.

Esto se debe a que Kevin Zenón y Nicolás Paz formaron parte de la pasada citación (el zurdo luego se bajó para recuperarse de la fisura en el dedo del pie) y, si eran llamados, podían perder la última fecha ante Tigre en Santa Fe. Más que nada, por el viaje extenso que los dejaría disminuidos.

Nicolás Paz Kevin Zenón.jpg Kevin Zenón y Nicolás Paz no fueron citados a la Sub 23 y podrán terminar el torneo con Unión. Prensa Unión

Pero en este caso, el Jefecito habría tenido en cuenta todo el contexto y los dejó fuera. Si bien no algo oficial al respecto, las previas fueron en torno a esto, según se pudo conocer. Esto no quiere decir que no los siga considerando para más adelante.

Pero ante lo apremiante de la situación deportiva, se optó por que sigan en Unión, que se juega su estadía en Primera División en los dos últimos capítulos ante Belgrano y Tigre.