Unión no para en lo físico mientras se arma el plantel

Unión sigue adelante con su trabajo físico en el predio Casasol bajo un estricto protocolo y el control del entrenador Juan Azconzábal, que todavía espera por algunos nombres para terminar de armar el plantel que pretende para afrontar la vuelta del fútbol en Argentina y la Copa Sudamericana. Una semana tranquila, ya con la incorporación a las tareas de Nery Leyes, tras cumplir con los 14 días de aislamiento, y a la espera de Pablo Palacio y Juan Manuel García.

Se trabaja solo en lo físico por el momento, ya que AFA no impulsó una nueva habilitación para empezar a jugar partidos internos y preparar amistosos. Esto es algo que todavía no puede resolverse a raíz del brote de contagios de coronavirus en el país. Algunos equipos implementaron burbujas y en algunos casos como Boca, no tuvo el rédito esperado. Por eso se busca transmitir cautela en este sentido.

Entrenamiento Unión.jpg Prensa Unión

Por el momento, Unión se aferra a la rutina y a la sanitización permanente para evitar que haya casos en el plantel. Nadie está al margen y todos en el club lo entienden, por lo que se toman los cuidados necesarios. Hasta hora llegaron siete incorporaciones, pero Vasco todavía aguarda por algunas piezas. Un lateral izquierdo y otro volante estaría entre las prioridades, pero no hay más información que la que ya fue vertida en UNO Santa Fe.

Precisamente Azconzábal quiere cuánto antes ir dándole su impronta el grupo, pero por el momento no lo puede hacer. Solo son charlas y conceptos. En un deporte donde la práctica es esencial, la necesidad de campo pasa a superar la paciencia, que es lo que impera actualmente.

Juan Azconzábal.jpg Prensa Unión

Pasó un mes desde que se reanudaron las tareas y se podría decir que Unión está afrontando una pretemporada. Primero se enfoca en lo físico –porque es lo único habilitado– para luego dar lugar a lo futbolístico. La idea de Azconzábal sería implementar el 4-3-3 o 4-2-3-1. Es complejo pensar en una hipotética formación, ya que hay varios lugares donde hay dudas.

Después, también resta resolverse si habrá algunas bajas más. Al parecer, no serían considerados Walter Bracamonte, Lucas Algozino y Nicolás Andereggen, a los que se les intenta buscar otro clubes. Los tres volvieron de Alvarado. Así marcha esta semana de Unión, que trabaja en dos grupos por la mañana en el predio Casasol mientras se le termina de dar forma al plantel.