Unión fue goleado por Belgrano en Santa Fe, terminó insultado por su gente y se hunde en la tabla

Belgrano no tenía claridad en los metros finales pese a contar con algunos jugadores que manejaban bien la pelota. Pero no acertaban en el pase final y lo que podían insinuar no lo terminaban concretando. Sin embargo, la expulsión de Gordillo a instancias del VAR cambió el desarrollo del juego, ya que a partir de ese momento al Rojiblanco le faltó reacción y fue Belgrano el que se activó.

A los 40 minutos el volante Bruno Zapelli sacó un furibundo remate de media distancia que se metió junto al palo derecho, a media altura, pese a la estirada de Santiago Mele. El resultado en contra y el jugador de menos perjudicó notoriamente a Unión, así como la impaciencia de los hinchas.

¡PERO QUÉ GOLAZO! Bruno Zapelli y una magistral definición para el 1-0 de Belgrano ante Unión en la #LigaProfesional.





Y si algo le faltaba para cerrar un primer tiempo complejo, cuando se jugaban cuatro minutos de descuento, Matías García ejecutó el córner desde el costado derecho para convertir un gol olímpico que, más allá del preciso remate ,contó con la complicidad de Mele para el 2 a 0.

¡¡ESPECTACULAR!! Matías García y un GOLAZO OLÍMPICO para que @Belgrano pase a ganarle 2-0 a Unión en la #LigaProfesional.





La despedida como no podía ser de otra manera. Fue con el famoso canto del "que se vayan todos y no quede ni uno solo". Una postal de lo que está viviendo el equipo que, más allá del cambio de entrenador, terminó penando ante un rival que hizo poco pero que se fue a los vestuarios ganando 2 a 0 a pura efectividad.

El complemento

Para jugar el segundo tiempo Tato Mosset movió el banco y metió tres cambios para modificar el sistema: adentro Francisco Gerometta Lucas Esquivel y Joaquín Mosqueira para defender con tres centrales. Lo fue a buscar Unión y pudo descontar pero Losada se lo impidió primero desviando un cabezazo de Marabel y luego un remate desde afuera del área de Enzo Roldán.

Belgrano buscó controlar el balón dejando que pase el tiempo aprovechando los dos goles de ventaja y el hombre de más. Y minutos más tarde, Jerónimo Domina probó con un remate cruzado que se fue cerca del caño derecho. Unión mostró todas sus limitaciones en ataque y la falta de jerarquía en el área rival ante un rival limitado, que sacó provecho de su eficacia y claramente de los muchos defectos que padece el rival.

Pudo aumentar el resultado Belgrano pero por momentos dio la sensación de estar sobrando el partido y jugar con cierta displicencia. Unión cometió todos los errores posible y los cambios poco pudieron modificar. Párrafo aparte para los delanteros de Unión, Junior Marabel y Thiago Vecino, que no están a la altura de las circunstancias ni del momento del equipo.

Más allá de la voluntad del paraguayo y de la displicencia del uruguayo, Unión juega sin 9 y eso no se lo puede permitir. Un momento crítico y con la zona roja cada vez más cerca. Tendrá que aceptar Luis Spahn que tiene que buscar un técnico probado para este momento. Ni hay tiempo para experimentar, con un pésimo mercado de pases y un plantel sin jerarquía, tiene que traer un DT que potencie lo poco que tiene. Hubo tiempo en el final para que Vegetti, de penal, decretará el 3 a 0 como para que la derrota sea más dolorosa y la bronca de los hinchas recrudeciera.

NO PODÍA FALTAR: en la última del partido Vegetti aprovechó para poner el 3-0 definitivo de Belgrano ante Unión en la #LigaProfesional.

Se fue Gustavo Munua, que no le encontraba la vuelta, y Tato Mosset tuvo que intentar apagar el incendio. No lo logró y ahora habrá que ver que sucede. Son momentos de incertidumbre como hacia tiempo no sucedía. Unión retrocedió en el tiempo y terminada la fecha puede quedar último. Todas las alarmas se encendieron luego de lo que fue otra derrota, la tercera en fila que no detiene la caída.

Formaciones

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Juan Pablo Ludueña, Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Luciano Aued, Yeison Gordillo y Daniel Juárez; Tomás González y Junior Marabel. DT: Marcelo Mosset.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Alex Ibacache; Santiago Longo; Bruno Zapelli, Ulises Sánchez, Matías García; Franco Jara y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Goles: PT 39' Bruno Zapelli (B) y 49' Matías García (B); ST 48' Pablo Vegetti, de penal (B).

Expulsado: PT 30' Yeison Gordillo (U).

Árbitro: Franco Acita.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: 15 de Abril.