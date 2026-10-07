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Unión probó un nuevo equipo y Madelón prepara cambios para el próximo partido

El Tatengue realizó una práctica con variantes respecto al equipo que venía trabajando y el DT analiza volver al 4-4-2.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 19:43hs
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Unión probó un nuevo equipo y Madelón prepara cambios para el próximo partido

Unión empieza a definir su formación para el próximo compromiso y este miércoles apareció una señal concreta en el entrenamiento. El entrenador dispuso un equipo con modificaciones respecto a las últimas prácticas y también ensayó nuevamente con un esquema 4-4-2. La principal novedad estuvo en la salida de Julián Palacios.

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El técnico movió piezas y probó otra vez el 4-4-2

A diferencia de lo ocurrido en jornadas anteriores, el cuerpo técnico decidió introducir variantes en la práctica de este miércoles. La intención fue observar diferentes alternativas y, entre ellas, volvió a aparecer el 4-4-2 como dibujo táctico.

El cambio de sistema implica también una modificación de nombres. Con dos delanteros desde el inicio. De todas maneras, la formación todavía no está confirmada. El entrenador tiene previsto terminar de definir el equipo durante el entrenamiento de este jueves, donde quedará más claro quiénes serán los elegidos para el próximo partido.

El posible equipo de Unión

De acuerdo a lo observado en la práctica, una de las formaciones que maneja el entrenador es con Mansilla en el arco; Rubio, Rocha, Ludueña y Ayala en la defensa; Cuello, Giaccone, Mosqueira y Malcorra en la mitad de la cancha; mientras que Ramírez y Tarragona conformarían la dupla ofensiva.

Así, el Tatengue volvería a apostar por un 4-4-2, aunque todavía resta la última práctica para que el técnico termine de definir el once que saldrá a la cancha.

La jornada del jueves será clave para despejar las dudas y confirmar si la variante táctica ensayada este miércoles finalmente se traslada al partido.

Unión Madelón cambios
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