Unión puso primera: arrancó la pretemporada con un plantel en transición

Unión volvió al trabajo este viernes pensando en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, con un mercado todavía sin refuerzos para Primera, varias bajas de peso.

Ovación

Por Ovación

2 de enero 2026 · 18:15hs
Unión puso primera: arrancó la pretemporada con un plantel en transición

Unión inició este viernes su pretemporada y comenzó a recorrer el camino hacia una temporada 2026 cargada de desafíos. El equipo que conduce Leonardo Madelón retomó los entrenamientos con la mira puesta principalmente en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, sin perder de vista que más adelante también deberá afrontar el Clausura y una nueva edición de la Copa Argentina.

LEER MÁS: Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

El arranque se da en un contexto particular: todavía no llegaron refuerzos para el plantel profesional, y la única cara nueva es la de Santino Vera, juvenil proveniente de Racing que se incorporará para la Reserva.

Un plantel con bajas sensibles

El regreso a los trabajos estuvo marcado por un fuerte proceso de recambio. Respecto del último plantel, ya no están Lucas Gamba, Jerónimo Dómina, Francisco Gerometta, Ezequiel Cañete, Mauricio Martínez, Matías Tagliamonte y Tomás Durso, una lista que obliga al cuerpo técnico a rearmar sectores clave del equipo.

Estas salidas, sumadas a un mercado aún sin incorporaciones, reflejan que Unión atraviesa una etapa de transición, en la que el armado definitivo del plantel todavía está lejos de completarse.

El mercado: prioridades claras y nombres en carpeta

Pese a la falta de refuerzos concretos, la dirigencia y Madelón siguen activos en el mercado. Una de las urgencias pasa por el arco, donde aparecen varios nombres en evaluación: Renzo Bacchia, Matías Mansilla y Franco Petroli son alternativas que se analizan por estas horas.

En el mediocampo, el gran objetivo sigue siendo el uruguayo Rodrigo Saravia, volante central que el entrenador considera ideal para su esquema y cuya situación contractual con Belgrano mantiene abiertas distintas posibilidades.

Además, no se descartan más salidas. Las situaciones de Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini y Lautaro Vargas están bajo seguimiento y podrían generar nuevos movimientos en el corto plazo.

Cronograma definido y viaje a Uruguay

La planificación de la pretemporada ya tiene fechas claras. Tras el primer entrenamiento de este viernes, el plantel volverá a trabajar el sábado 10 de enero en turno simple en Santa Fe. Luego del almuerzo, la delegación viajará a Buenos Aires y desde allí continuará rumbo al exterior.

El domingo 11, Unión cruzará a Uruguay vía Buque Bus y comenzará la etapa internacional de la preparación. Ese mismo día, ya instalados en Montevideo, los jugadores realizarán trabajos livianos, enfocados en la adaptación y en la regulación de cargas.

Amistosos internacionales y primeros ensayos

Durante su estadía en Uruguay, el Tatengue disputará dos amistosos de jerarquía, pensados como pruebas importantes antes del inicio oficial de la competencia:

  • Miércoles 14 de enero: Unión vs. Alianza Lima, 18:15, Parque Saroldi.

  • Sábado 17 de enero: Unión vs. Defensor Sporting, 18:00, estadio Luis Franzini.

LEER MÁS: Unión oficializó a Santiago Zurbriggen como nuevo Director Deportivo

El cuerpo técnico apunta a utilizar estos encuentros para empezar a darle forma al funcionamiento colectivo, más allá de que el plantel aún no está completo.

El primer examen oficial

Con la pretemporada en marcha y el mercado abierto, Unión empieza a delinear un año exigente. El debut en el Torneo Apertura será nada menos que ante Platense, en lo que representará el primer examen oficial de un ciclo que recién comienza y que, por ahora, se construye con paciencia, planificación y decisiones por tomar.

