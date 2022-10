Respecto a lo cambiante que fue el juego, el charrúa admitió: "Con el impulso de la gente lo fueron a buscar. Sabíamos que se nos iban a venir encima. Por eso es importante este punto. Primero que nada, porque veníamos de varias fechas sin sumar. Hicimos la autocrítica y nos hacemos cargo de las situaciones, revelándonos ante esta situación, porque queremos ganar. Lo merecemos, porque el compromiso está. Ojalá podamos ser más efectivos en los partidos que vienen".

• LEER MÁS: La frase de Munua en Unión: "Fue un tiempo para cada uno"

Pero Santiago Mele no encuentra la explicación de por qué Unión se desdibujó en el complemento: "No sé el por qué. La idea era seguir buscando y siendo incisivos, estando al caer el segundo, pero no lo pudimos llevar a la práctica. Nos vamos con un punto en vez de tres. Los partidos de este nivel te llevan a eso y los rivales también juegan. Aceptamos que no pudimos defender la ventaja con más goles, debiendo más consistentes entre los dos tiempos. Nuestra responsabilidad está en impedir que el rival potencie sus puntos más fuertes".

¡EL CANALLA y el TATENGUE quedaron IGUALADOS! | Rosario Central 1-1 Unión | Resumen

En la previa se conoció que Plaza Colonia, del que llegó a préstamo, intimaría legalmente a Unión por el incumplimiento, pero Santiago Mele evitó el tema: "Primero que nada, mi compromiso es primero con Unión. Me encargo solo de eso, esperando que se dé lo mejor. Me tengo que dedicar al 100% a lo que pasa adentro de la cancha".

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate ante Rosario Central

En el final, cargó contra la actuación de Jorge Baliño: "No me voy conforme con el arbitraje, ya que fue muy permisivo con ellos. Me tiraron de todo y no me dijo nada. Fue permisivo con Central y es algo que causa molestia. Con Independiente fue igual cuando jugamos de local. No entiendo cuáles son los criterios, porque al final terminan favoreciendo a los que terminan protestando. Hay cosas que son evidentes y alguien la tiene que decir".