Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

Unión y GIVOVA presentaron la nueva camiseta alternativa, en un homenaje al Brigadier Estanislao López, a 240 años de su nacimiento.

Unión volvió a tocar una fibra profunda en su gente y lo hizo a través de la piel. La presentación de la nueva camiseta alternativa desató un verdadero furor en redes sociales, donde el video de lanzamiento se viralizó rápidamente entre hinchas rojiblancos, que celebraron tanto el diseño como el potente mensaje identitario que lo acompaña.

La casaca fue presentada con una producción audiovisual cargada de simbolismo, en el marco del 240° aniversario del nacimiento del Brigadier Estanislao López, figura clave en la historia de Santa Fe. Allí aparecen dos jóvenes formados en el club, Mateo Del Blanco y Rafael Profini, reforzando el concepto de pertenencia y continuidad entre pasado, presente y futuro.

Historia, identidad y sentimiento federal en la camiseta de Unión

El video propone un recorrido emotivo que enlaza la historia provincial con la identidad tatengue. Bajo una estética que remite a los tiempos de lucha por la autonomía santafesina, el mensaje destaca la figura de “Los Dragones de la Independencia” como símbolo de coraje y federalismo, trazando un paralelismo directo entre esa gesta histórica y el espíritu que Unión busca representar.

El texto central de la campaña refuerza esa idea: “Santa Fe y Unión comparten el mismo origen: la lucha, el valor y la convicción de defender lo que somos. Porque aquí nada fue regalado; cada gloria fue conquistada a pulso, con el sudor y el orgullo de los nuestros.”

La camiseta, desarrollada junto a GIVOVA para la temporada 2026, se presenta así no solo como una prenda deportiva, sino como un homenaje a una identidad forjada desde la resistencia, el compromiso y el sentido de pertenencia.

Un cierre con fuerte carga simbólica

Uno de los momentos más emotivos del video llega sobre el final, cuando la narración se fusiona con la voz de Soledad López, chozna nieta del Brigadier Estanislao López y además socia de Unión. Su aparición no es un detalle menor: representa el puente entre la historia grande de la provincia y la vida cotidiana del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2015563084916559970&partner=&hide_thread=false Los Dragones de la Independencia son el símbolo de nuestro coraje, la bandera de la autonomía y el corazón del federalismo.



Santa Fe y Unión comparten el mismo origen: la lucha, el valor y la convicción de defender lo que somos. Porque aquí nada fue regalado; cada gloria fue… pic.twitter.com/SsSRY7vXxi — Club Atlético Unión (@clubaunion) January 25, 2026

Y se escucha el siguiente relato de un locutor, el cual se entrelaza con el de Soledad López, y se escucha lo siguiente: "Nada puede temer Santa Fe mientras permanezca unida y celosa y guardiana de su bandera, que es prenda de libertad y testimonio de los sacrificios hechos. Encarna a los que vengan después de nosotros, que no permitan jamás que se debilite su espíritu ni se entregue su destino, la unión es la única fuerza capaz de conservar la independencia de los pueblos y la dignidad de esta provincia invencible".

image Mateo Del Blanco y Rafael Profini participaron de la presentación de la camiseta nueva de Unión. Prensa Unión

En las imágenes finales se la ve mostrando su carnet de socia vitalicia, un gesto que terminó de cerrar el concepto de la campaña: el orgullo de pertenecer, la memoria viva y la unión como bandera.

La frase atribuida al Brigadier que acompaña la pieza refuerza esa línea histórica y emocional, al destacar que la unión es la fuerza capaz de sostener la independencia y la dignidad de la “provincia invencible”.

Impacto inmediato en los hinchas

La respuesta de los tatengues no tardó en llegar. Comentarios, compartidos y reacciones positivas colmaron las redes oficiales del club, donde muchos destacaron el valor del homenaje, la presencia de jugadores surgidos de las inferiores y la fuerte conexión con la historia santafesina.

Además, el club informó que la nueva camiseta ya se encuentra a la venta en la tienda oficial, lo que potenció aún más el entusiasmo de los hinchas, que no solo se sintieron representados por el diseño, sino también por el mensaje que lo envuelve.

Unión logró algo más que presentar una camiseta: construyó un relato donde la historia, la identidad y el sentimiento rojiblanco se entrelazan con fuerza. Y eso, en el mundo del fútbol, vale tanto como un gol.