Unión visita a Aldosivi buscando un triunfo que logre cortar la racha negativa

Luego de dos derrotas consecutivas, el Tate visita al Tiburón con el desafío de poder obtener una victoria. Leonardo Madelón dispondrá de cuatro variantes

Unión sumó dos derrotas al hilo , pero además en el último compromiso contra San Lorenzo, el Tate perdió a tres jugadores titulares como lo son Lautaro Vargas, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra.

Por ello, para visitar este viernes a Aldosivi, el técnico rojiblanco Leonardo Madelón dispondrá de cuatro variantes, tres de ellas obligadas por los jugadores lesionados y una táctica.

Los cambios que realizará el entrenador son los ingresos de: Juan de Dios Pintado, Lucas Ayala, Emilio Giaccone y Mauro Luna Diale para las salidas de: Lautaro Vargas, Bruno Pittón, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra.

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El presente de Aldosivi es crítico, al punto tal que suma 21 partidos sin ganar entre el Torneo Apertura y el Clausura. Las únicas dos victorias del Tiburón en el año fueron por Copa Argentina ante San Miguel y River.

En el actual Clausura sumó dos puntos, como consecuencia de dos empates y tres derrotas. Y si este viernes no gana, Israel Damonte dejará de ser el entrenador.

Probables formaciones

Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Braian Cufré; Matías Godoy, Alan Sosa, Lucas Castro; Felipe Anso, Nicolás Gaitán y Andrés Vombergar. DT: Israel Damonte.

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Mauro Luna Diale; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: José María Minella.

Hora: 14.30.

TV: TNT Sports Premium.