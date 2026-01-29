Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y Lanús: un historial con números parejos y rachas recientes a favor del Tatengue

Unión visitará este jueves desde las 19.15 a Lanús, en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del Apertura.

29 de enero 2026 · 09:12hs
Unión y Lanús protagonizarán un nuevo capítulo de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino. Estadísticamente, los números generales muestran un historial favorable al Granate, aunque el presente reciente le da confianza al Tatengue.

Números y rachas en Primera División

En 39 enfrentamientos por Primera División, Unión ganó en 9 ocasiones, Lanús en 12, y se registraron 18 empates. Sin embargo, el Tate acumula una racha invicta de siete partidos frente al Granate, una serie que le permite afrontar el duelo de este jueves con un respaldo psicológico importante.

El último triunfo de Unión ante Lanús fue en el Torneo de la Liga 2022, cuando el Tatengue se impuso por 3-0 como local, con goles de Daniel Juárez, Imanol Machuca y Facundo Agüero. Por su parte, el último cruce en el sur del Gran Buenos Aires terminó 1-1 el 13 de septiembre de 2024, con tantos de Walter Bou para el local y Bruno Pittón para el Tate. Ese partido también fue dirigido por Fernando Espinoza.

Lanús-Unión.jpg
Unión hace siete partidos que no pierde frente a Lanús y buscará pisar fuerte en La Fortaleza.

La última victoria de Unión en Lanús data del 17 de septiembre de 2016, cuando se impuso 1-0 con un gol de Lucas Gamba a los 24 minutos del segundo tiempo. En aquel encuentro, el Tatengue estaba dirigido por Leonardo Madelón y el Granate por Jorge Almirón.

Historial general entre Unión y Lanús

Si se tienen en cuenta todos los enfrentamientos oficiales, incluyendo copas y torneos de primera, se registran 61 partidos: 17 victorias para Lanús, 14 para Unión y 30 empates, lo que evidencia la paridad histórica entre ambos clubes.

Aunque los números totales favorecen al Granate, la realidad reciente le da confianza a Unión, que llega con la intención de prolongar su racha frente a Lanús en las últimas siete presentaciones. Además, el arbitraje de Fernando Espinoza, quien ya dirigió varios partidos del Tate ante el Granate, agrega un condimento más a este clásico moderno del fútbol argentino.

Datos del partido:

  • Hora: 19.15

  • Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

  • Árbitro: Fernando Espinoza

  • Partido: Lanús – Unión, segunda fecha Zona A Torneo Apertura

