Unión ya está de vacaciones mientras la dirigencia charla con Kily por los refuezos

Videos: la particular forma en la que Kily González vivió el triunfo ante San Lorenzo

Por ahora no hay nada formal, pero sí algunos sondeos. Es probable que las mayores novedades se den en la vuelta a los trabajos, que será un mercado más extenso de lo usual de casi tres meses producto de la Copa América. Dos volantes ofensivos y quizás otro lateral, lo que se busca.

La pretemporada de Unión, lista

Lo que sí está resuelta es la pretemporada. Será 14 días de vacaciones para luego comenzar las tareas en el predio Casasol. Luego serán cerca de 10 días –algo flexible en base a las necesidades– en Funes. Algo que quería Kily para cambiar el aire y disputar de paso algunos amistosos.

Salir del país no era viable y se optó simplemento por hacer algunos kilómetros desde Santa Fe para cambiar el chip y luego volver con todo aceitado. Ahí será clave el aporte que pueda hacer el club respecto a los jugadores que llegarán y aquellos que se pueden ir.

Kily González.jpg El plantel de Unión retoma este lunes sus trabajos pensando en San Lorenzo. Prensa Unión

Esto no es un tema menor, ya que el técnico no quiere desarmar la base principal, aunque está claro que hay varios que ya son pretendidos por otras instituciones. La decisión es solo vender, no prestar, que es lo más usual. Por lo pronto, una de las premisas es que haya alguna cara nueva en el retorno de las actividades. Así es el panorama en Unión tras terminar como uno de los punteros las primeros cinco fechas de la Liga Profesional.