Claudio Corvalán vive un buen momento en Madryn tras su salida de Unión

El ex capitán de Unión apareció para marcar en el 2-2 de Deportivo Madryn ante San Martín de Tucumán.

Claudio Corvalán convirtió su primer gol con la camiseta de Deportivo Madryn en el empate 2-2 ante San Martín de Tucumán. El ex capitán y referente de Unión apareció dentro del área tras un córner y marcó el descuento.

Corvalán, protagonista en la reacción de Madryn

El defensor fue determinante en la remontada de Deportivo Madryn. Después de un córner rechazado parcialmente, Corvalán apareció dentro del área y aprovechó la pelota suelta para marcar el 2-1 frente a San Martín de Tucumán.

El tanto significó su primer festejo desde su llegada al conjunto de Madryn y permitió que el Aurinegro quedara nuevamente cerca del empate. El gol modificó el desarrollo del encuentro y le dio al equipo mayor confianza para ir en busca de la igualdad.

La reacción se completó apenas seis minutos después, nuevamente desde una pelota parada. Solís ejecutó el córner hacia el segundo palo, Giacopuzzi participó de la jugada y, luego de una serie de rebotes, Luis Silba encontró la pelota para establecer el 2-2 definitivo.

Para Corvalán fue un momento importante en su nueva etapa, después de haber sido durante años uno de los referentes y capitanes de Unión.