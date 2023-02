Vecino: "Hay que tener serenidad para apretar los dientes y seguir"

"A veces le pegas a la pelota desde donde sea, y entra siempre. Y a veces como ahora, no. En el primer tiempo también tuve una que paré de pecho pero no me bajaba nunca. Hay veces que las cosas fluyen, otras no. Uno tiene que masticar esa bronca y seguir trabajando", opinó luego del 1-1 en territorio tatengue.

El delantero vive de los gritos en el arco del frente y eso es foco de profunda preocupación para el Charrúa. "Es mi función", reconoció. Y luego, subrayó: "Uno trabaja siempre para que le salgan las cosas, estamos en un momento donde nos cuesta hacer los goles. Uno personalmente tiene que tener esa serenidad para apretar los dientes y seguir".

Antes de aprovechar estas horas de descanso para reencontrarse el martes con San Lorenzo en el horizonte, Vecino añadió: "Esperaba un Clásico duro, aguerrido, todas las pelotas divididas que hubo, había que ganar en primera instancia. Encontrar los momentos para jugar y ese rendimiento colectivo que es lo que venimos trabajando. No se pudo dar pero hay que seguir entrenando muy duro".