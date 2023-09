Zenón y el resumen de su actualidad: "Fue una semana hermosa"

Kevin Zenón, que venía de sus entrenamientos con la Selección Sub 23, le dio el empate a Unión en Rosario.

El particular dato que tuvo el partido entre Newell's y Unión, es que repitieron el mismo resultado que el pasado 12 de junio: 1-1 y con los mismos goleadores. Jorge Recalde abrió la cuenta y lo emparejó Kevin Zenón.

El correntino definitivamente está en un gran momento, encontrando una función con recorrido pero llegando al área rival y llenándose la boca de gol. Todo eso decantó en una reciente convocatoria a la Selección Argentina Sub 23.

"Fue una semana hermosa, todos sueñan estar en la Selección, ahora estoy en Unión, donde pongo todo siempre y por suerte llegamos al empate y nos vamos con un punto que nos sirve", admitió.

Para luego, sonrisa mediante, enfatizar: "En el partido pasado empatamos con gol mío, me pone muy contento volver a convertir y serle útil al equipo".

El canterano admitió que "me siento muy bien, al principio me costaba encontrar esta función pero después de varios partidos cada vez me siento mejor, era cuestión de encontrarle la vuelta".

Antes de despedirse, el goleador rojiblanco opinó: "Siempre la idea es ganar, sumar, es una cancha difícil, intentamos hacer nuestro trabajo y nos llevamos un punto valioso".