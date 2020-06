El presidente de Colón José Vignatti dialogó con el programa La Voz del Sabalero por Radio Sol 91.5 y allí realizó una polémica comparación al referirse al precio de la cuota societaria de Colón. La comparó con una hamburguesa y pidió que los hinchas se hagan socios. Además se refirió al eterno conflicto con UTEDYC.

"El mayor incentivo es el precio de la cuota que tiene Colón, es más barata que una hamburguesa. Ser socio de Colón es un orgullo, muchos colonistas deberían transformarse de hinchas a socios, porque el esfuerzo económico que estamos realizando es importante", manifestó el presidente sabalero.

Y en relación al precio y a la importancia de hacerse socio indicó: "De acuerdo a cada bolsillo relacionado con otros clubes de menor jerarquía son muy superiores. La oportunidad está y tratamos de solucionar con la tecnología a futuro. Dentro de un tiempo darle celeridad las gestiones, si quieren ser socios puedan hacerlo de manera sencilla . Eso ayuda, el orgullo de tener un carnet de Colón o ser socio es impagable. Yo me quedaría sin comer una hamburguesa".

LEER MÁS: Gerardo Alcoba suena otra vez para reforzar a Colón

Consultado por el conflicto con UTEDYC que lleva un tiempo largo y que parece no tener solución, respondió: "No me interesa la confrontación pero antes que nada defiendo los intereses del club. Hay algunos integrantes del gremio que son simpatizantes de otra camiseta y tienen intereses antepuestos a los colonistas".

Para luego agregar "Tal vez se lograron privilegios en otras comisiones directivas donde no les interesó la economía del club, uno no quiere dejar huellas ingratas como otros dejaron. Hay empleados muy buenos, buenos y otros dirigentes gremialistas. Yo no soy un dador de privilegios, tengo un hándicap que es la experiencia en relación a otros".

Por último habló sobre las próximas elecciones "No tengo que pensar en que haría mañana porque estoy haciendo la gestión y por consiguiente no pierdo un segundo en pensar lo que va a ser. Todos tienen la obligación de arrancar, hoy me parece más oportuno el mensaje de que empiecen a trabajar los que quieren estar. De acá a diciembre intentaré hacer lo mejor posible para el club. Cuando termine mi función de dirigente seré un hincha más. Ser colonista es lo más lindo que nos puede haber ocurrido en la vida. Hoy a veces se preocupan otras lo padecen, ante todo tienen que tener orgullo por la chance de ser colonistas".