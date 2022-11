"A Darrás lo dejaron solo y Vignatti debería ocuparse"

Respecto a la sentencia reveló: "Tanto Darrás como Paniagua aceptan los hechos y la sanción y acceden a recibir una pena. Pero esa pena siempre tiene que tener un encuadre legal, hay un juez que lo resuelve y esa resolución empieza a regir cuando queda firme. Porque puede pasar que una de las partes no esté conforme o que pueda ser revisable o apelable. Y nosotros entendemos que hay cosas por reveer, se les aplicó la Ley de Violencia Deportiva, que entendemos es inaplicable en estas circunstancias y pedimos que se revea la condena".

"Hay que hacer un análisis más profundo de los hechos y quienes son los partícipes. Si vamos a hacer un estudio serio, obvio que hay más partícipes, existe una buena investigación de la fiscalia durante dos años hay muchos nombres que surgen. Por eso es llamativo que solo dos personas paguen. Si vamos a sancionar y mostrar esposado a un vicepresidente de un club que tuvo repercusión mundial, vamos a jugar en serio. Es muy fácil condenar a Paniagua y Darrás y a nadie más", sentenció.

A la hora de mencionar responsables, indicó: "En cualquier Comisión Directiva de un club, el responsable inmediato es el presidente, el secretario general y el tesorero porque son los que tienen firma. Si acá hay disposición de dinero, ni Paniagua ni Darrás tienen nada que ver. Está comprobado que se disponía de 150.000 pesos en concepto de sueldo para un miembro de la barra, pero no sabemos de donde surge, pero ni Darrás ni Paniagua entregaban ese dinero. Nunca participaron de eso".

En otro tramo de la charla, Abraham aseveró: "Me llama mucho la atención que desde la Fiscalía no se hayan convocado en carácter de testigos a otros dirigentes. En definitiva, ambos pagaron tributos por ser quienes estaban cerca del plantel. Horacio era el único que estaba el día que sucedió lo del predio, hay videos que muestran lo que pasó y Darrás era el que estaba ahí en el medio poniéndole el pecho a las balas".

Consultado por el momento que atraviesa Darrás y su relación con Vignatti, respondió: "Darrás quiere que se haga justicia, está muy dolido, es un hombre que le dio muchísimo a la institución, con defectos y virtudes y verse en esa condicion y ser apuntado, no es agradable. Se dijeron muchas versiones, pero no hubo armas, ni balas, ni golpes, ni nada. Yo defiendo a Horacio a Lucas y los intereses de Colón. Tendrán que hacerse responsable aquellos que lo son. Hoy no hay relación entre Darrás ni Vignatti ni con nadie de la Comisión Directiva. Lo dejaron solo y Vignatti tendría que ocuparse bastante de este tema".

En relación al tema del Pulga Rodríguez y la chance de salir libre de Colón opinó: "Yo creo que más que el Pulga es Roberto San Juan, su representante, que fue quien empezó con todo este tema. Hay una cuestión que es contradictoria, en las declaraciones ninguno de los jugadores hizo alusión a reconocer a nadie, ni a ningún tipo de situación que los haya puesto en un estado de amenaza, temor o que habilite por lo menos una ruptura contractual como la que alienta San Juan".

"Me parece que su representante le está queriendo sacar ventaja a una situación que se dio. No puede permitirse que se utilice este tema para sacar una ventaja económica. Busca cualquier excusa para sacar un rédito económico y eso no se puede permitir, hay que defender el patrimonio del club. Si realmente pasó todo lo que dice su mánager, que el Pulga vaya a la Fiscalía, lo ratifique y lo firme, o lo que dice el representante no tiene validez desde el punto de vista de la ruptura contractual. Alguno de los dos está faltando a la verdad".