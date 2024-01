Ábila no quiere volver a Colón y coquetea de nuevo con Instituto: "Es lo que más quiero"

Ramón Ábila abandonó el trabajo en Colón y presiona por irse, pero no hay ofertas y crecen las dudas. Mientras tanto, sigue coqueteando con Instituto

El sábado pasado, Ramón Ábila retiró sus cosas del predio y se despidió de sus compañeros en Colón, haciendo pensar que tenía algo para finalmente marcharse. Sin embargo, luego se conoció que al club no llegó nada oficial. Este lunes y martes no estuvo ya en las prácticas, por lo que claramente presiona para salir.

La dirigencia ya le hizo saber que está dispuesta, pero no aparece nadie que lo quiera. Solo versiones que no terminan en nada. El delantero, tras cartón, están en córdoba "disfrutando con los amigos" y sigue coqueteando con Instituto. "Es lo que me pregunta todo el mundo. Es lo que más quiero y lo que más deseo", dijo en una escueta charla con el medio La Doce de Córdoba.

Prácticamente le está pidiendo a la dirigencia de la Gloria que lo busque, pero el esfuerzo económico se hizo por Silvio Romero. Colón pretende recuperar una parte de la inversión y espera dinero a cambio, no solo un pedido de préstamo o cifra simbólica. Esto hace que nadie aparezca con serias intenciones de contratarlo.

En medio de la euforia, Wanchope tuvo un momento de coherencia: "No depende solo de mí, sino de otras personas. Uno hace todo, pero no es fácil".

En su momento hubo rumores de que Universidad de Chile y Nacional de Uruguay lo querían, pero ya sumaron 9. Solo hay algunos comentarios de Barracas Central y Central Córdoba, pero nada formal. "Esperemos la respuesta esté pronto. Más ansioso que yo no hay nadie", dijo Ábila, que está en posición de no volver más a Colón.

Una postura que genera polémica. Habría que ver si cuenta con asesoramiento de Agremiados para hacer esto, porque sino podría tener problemas. Se espera qué hará Colón si esto se mantiene, sobre todo sin ofertas por él.