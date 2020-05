Agoglia: "No trabajaría con Vignatti, es muy personalista"

En el parate obligado por la cuarentena por la pandemia del coronavirus varios exjugadores de Colón tomaron la palabra para referirse a sus pasos por la institución, sobre todo aquellos que dejaron una marca en la historia deportiva, mientras que también analizaron la actualidad, como es el caso de Nelson Agoglia.

Nelson Agoglia quedará marcado para siempre en la historia de los Clásicos Santafesinos por haber convertido el gol del 2-1 en el Clásico Santafesino frente a Unión, en el Brigadier López. Su tanto, en los últimos instantes del cotejo, fue uno de los más festejados en esta clase de enfrentamientos por el hincha de Colón.

Agoglia habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre lo que significó Colón en su vida. Sin embargo, también se tomó su tiempo para hablar del proyecto deportivo que tiene para el club, marcando claras diferencias con José Vignatti, ya que forma parte del equipo de trabajo de Ricardo Magdalena.

En el arranque de la charla comenzó contando de qué manera transcurre su cuarentena en Buenos Aires, sobre lo que Nelson Agoglia indicó: “Estoy encerrado en Bueno Aires, en Capital Federal está todo un poco más complicado. Si bien está controlado, está más complicado. Estoy en familia, tratando de llevarlo de la mejor manera posible. La verdad es que se hace cada vez más difícil”.

En cuanto a cómo siguió su vida luego del fútbol, Agoglia contó: “Un tiempo estuve alejado del fútbol, ahora sigo con la representación y mediación de jugadores. Estoy desesperado por ver fútbol. Para el futuro estoy con la agrupación de Ricardo Magdalena, tenemos un proyecto futbolístico bastante interesante, hoy es difícil. Hoy creo que diría que no trabajaría en Colón. Más adelante sí, con la gente que te dé un lugar y que te dé la forma de trabajar libremente. Si vas a trabajar limitado para decir que sí, la verdad que no. Yo amo a Colón, pero en este momento no, con otra gente estaría encantado de hacerlo. Con Ricardo hablamos de la parte futbolística, estamos de acuerdo con un montón de cosas. No tengo diferencias con Vignatti, las veces que estuve en Santa Fe me lo crucé un par de veces, hablé con él, lo más bien, un diálogo cordial, pero es muy personalista, por lo cual es difícil trabajar así".

“¿Para qué voy a ir? Para ser un dibujo o un filtro cuando las cosas van mal, cuando van mal las cosas parecen que son culpa de los demás, Le pasó a Pancho Ferraro, cuando todo iba bien era todo de la dirigencia, cuando iba todo mal era culpa del director deportivo. Por eso digo hoy no. Pero cuando me lo cruzo tengo una buena relación, el diálogo siempre fue cordial, tenemos diferencias en la forma de pensar de lo que queremos par Colón", agregó Nelson Agoglia en otra parte de la charla.

En tanto que siguió con su crítica a la forma de conducción de Vignatti, y Agoglia afirmó: "Es muy difícil, cuando sos tan personalista no escuchás a nadie. Le pasó a Bichi Fuertes que es el máximo ídolo de la historia del club. Le prometieron que iba a dirigir pero le dieron cuatro partidos y lo limpiaron como si fuera nada. Ganar el prestigio y el cariño de la gente lleva muchos años y sacrificios. Entonces no sé si estoy dispuesto a arriegar el cariño que la gente tiene para uno para gente que no te va a valorar. En el fútbol hay momentos buenos y malos. En los malos esperás que la gente que está con vos te apoye, pero esta dirigencia no apoya a la que va a poner en riesgo su prestigio. No estoy dispuesto a eso".

Pero Agoglia no se quedó allí y afirmó sobre el presidente de Colón: "Siempre tiene que haber un filtro, pasó a lo largo de los años, cuando las cosas van bien parece que es el único que hace las cosas bien, y cuando salen mal es culpa del técnico o del director deportivo. No podés llevar a Pancho Ferraro, que es querido en el fútbol argentino, y decir que el director deportivo no sirve para nada, que el porcentaje de partidos ganados sin director deportivo era del 50% y con el director deportivo el 30%. Si te usan como filtro no es lógico".

En cuanto a cómo sería su proyecto deportivo, Nelson Agoglia reveló: "Estaría Luisito Medero, Diego Castagno Suárez, Juanjo Ferrer, Mántaras, yo, y uno montón de muchachos que nos apoyan, muchos chicos de la camada 96, 97 y 98. La idea clara que es que el presidente, que sería Ricardo (Magdalena) pero consensuando con una directiva y secretaría técnica, que estaría a cargo de todo el fútbol, inferiores, juveniles, futuras contrataciones, seguimientos de jugadores. No puede ser que Colón no tenga un par de canchas de fútbol sintético. En Santa Fe llueve 60 días al año, osea que perdés todos esos días de entrenamiento para todas las categorías, son ejemplos para que uno tenga más o menos una idea de lo que sería el proyecto y trabajar bien en inferiores. La idea es también preparar técnicos para que salgan del club”.

Cuando se le contó que las elecciones se realizarán en diciembre y no en junio como estaban pautadas, Agoglia contó: “Es lógico que las elecciones no se realicen ahora a mitad de año. Lo ideal es apuntar a las inferiores, apuntar a un entorno de sentido de pertenencia. No es fácil jugar en Colón, hay que tener personalidad, está sediento de cosas importantes. Lo que se vivió en la final fue increíble, lo viví como un hincha más. No me lo olvido más” señaló.

En tanto que también recordó el gol que le hizo en el Clásico Santafesino y reveló: “El gol en el clásico cuando estás dentro de la cancha es otra cosa, a los nervios los tratás de suplantar de otra forma. Con el tiempo me di cuenta de lo que había hecho, que era algo único. Tuve la suerte que me toque a mí, lo viví como hincha, es todo emoción, sentimiento, tristezas. Se vivió todo esa tarde. Fue una locura de sentimientos para el hincha. Con Colón fue un amor a primera vista, como me pasó con mi mujer que estamos por cumplir 23 años de casados".