Lértora: "Eduardo Domínguez nos cambió el ánimo"

Colón hizo un esfuerzo económico muy importante para comprar el pase de Federico Lértora, en una lucha en el mercado de pases del invierno de 2019 donde le ganó la pulseada a Newell's. Luego de buenos rendimientos en la primera parte de la temporada, el ex-Belgrano perdió su lugar en el equipo titular, que buscará recuperar con la llegada de Eduardo Domínguez.

Federico Lértora habló con TNT Sports, donde hizo un repaso de sus primeros meses con la camiseta de Colón, donde pasó de jugar por un título internacional a pelear por no descender, mientras que también se refirió a los objetivos que se plantea para la próxima tempoada.

En el arranque de la charla Federico Lértora hizo un balance de su primer año en Colón, y reveló: "Fue de mayor a menor. Ahora espero poder retomar mi nivel ya que fueron cuatro meses muy intensos. Vivimos muchas cosas con la Copa Sudamericana, quedamos afuera de la Copa Argentina en cuartos de final y la verdad que fue un primer semestre muy bueno. La segunda parte arrancó complicada y difícil tanto en lo personal como en el equipo y cuando parecía que empezábamos a remontar, se cortó todo. Espero que este parate sirva para poder arrancar bien y retomar ese envión".

En cuanto a cómo está atravesando el parate obligado por la pandemia del coronavirus, Federico Lértora, volante de Colón, manifestó: "Se está haciendo bastante larga la espera, venía bastante bien. Crece la incertidumbre, no hay fecha de finalización ni arranque de lo nuevo. La veníamos llevando bastante bien. Pero esto es lo que nos toca, por lo cual hay que esperar y cuidarse. Genera ansiedad. Hay que tratar de ver la realidad, el fútbol. Es un tema de salud, es mundial, con lo cual hay que abocarse a que la sociedad esté bien. Quiero jugar y volver a entrenar pero hay que conformarse con entrenar en casa".

También opinó sobre la llegada de Eduardo Domínguez a Colón y Federico Lértora opinó: "Es la primera vez que lo tengo, hay chicos que lo conocen. Los que no lo conocemos hemos tenido charlas con él vía Zoom, como todo el mundo ahora. Hemos tenido charlas para estar en contacto: él se ha comunicado con nosotros. Nos hemos conocido no de manera personal, como sería habitual, y sí vía online. En mi caso, que no lo conocía, hemos aprovechado, aunque no es lo mismo el día a día y estar en el vestuario, pero hemos logrado suplirlo".

En cuanto a lo que hablan en dichas charlas, Lértora reconoció: "No se habla tanto de fútbol sino de cómo estamos, cómo está la familia, y nos pregunta si necesitamos algo. De fútbol es difícil hablar más allá de alguna novedad del regreso de la actividad, pero hace mucho foco en nuestro bienestar y de las familias".

Cuando se le hizo referencia al nivel que mostró en la última temporada, Lértora detallo: "Me costó el final del año pasado ya que había llegado a Colón sin pretemporada debido a las negociaciones y el traspaso. Llegué y me puse a jugar por lo cual me faltó pretemporada para llegar con resto. En tanto que a principio de año tuve algunas cuestiones familiares que me afectaron en lo emocional y eso repercutió en el rendimiento. No me sentía a gusto conmigo, estaba mal y no me desempeñaba de la manera en que lo puedo hacer. Pero cuando llegó Eduardo el ánimo fue otro, ahora me siento bien, espero poder ponerme a tono con todos mis compañeros y poder recuperar el nivel".

Federico Lértora.jpg Federico Lértora contó cómo influyó el regreso de Eduardo Domínguez en el ánimo del plantel de Colón. Prensa Colón

Más adelante se refirió a la participación de Colón en la Sudamericana 2019, y Federico Lértora sentenció: "Me tocó jugar en cuartos de final frente a Zulia y fue increíble el recibimiento de la gente con Mineiro, lograr el triunfo y luego la clasificación en Brasil fue increíble. De allí ahí hasta el día de la final fue todo una locura, lo que se vivía en la ciudad ya que íbamos al supermercado y nos decían, vamos el 9 de noviembre (la final ante Independiente del Valle). Fue espectacular, lástima que no pudimos poner esa frutilla al postre".

Y Federico Lértora continuó sobre la final ante Independiente del Valle: "El punto más emocionante fue entrar a la Nueva Olla y en la caminata del vestuario al medio de la cancha y pasar por la copa, eso me quedó marcado. Después, con la gente, una locura. Lo de Los Palmeras, nos enteramos el día siguiente: nosotros estábamos en el vestuario. Después vimos por video todo".

Pero no se quedó allí y Federico Lértora se metió de lleno en el desarrollo futbolístico del partido de Colón en la final de la Sudamericana y analizó: "Fue atípico ya que era la primera final única en estadio neutral. Después se largó esa tormenta, llegó el parate y pensé que no se iba a poder seguir jugando. Nos golpeó porque la lluvia nos perjudicó, el árbitro lo tendría que haber parado antes. Era cuestión de meter un gol y ponernos a tiro pero lamentablemente el descuento llegó sobre el final. Quizás si hubiera entrado el penal hubiera sido otra la historia".

En tanto que también Fede Lértora tuvo tiempo para elogiar a Pablo Lavallén, el DT que llevó a Colón a la final de la Sudamericana e indicó: "Logró plasmar su idea de juego e identidad. Quizás al tener tres competencias y plantel reducido, nos descuidamos en el campeonato y no sumamos lo que teníamos que sumar. Pero en la copa logró armar un equipo competitivo que mostró un buen fútbol y lograr algo histórico".

Y Lértora agregó: "Pablo Lavallén es excelente en calidad de persona y valores, fue el entrenador que mejor me hizo rendir dentro de una cancha y me hizo crecer en cuanto a conceptos tácticos y técnicos. Además, tengo una afinidad en cuanto a su idea de juego ya que pretendo ser entrenador y uno intenta mirar, tengo esa cercanía".