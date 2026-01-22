Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Colón oficializó la llegada del delantero a través de sus redes sociales. Arriba en condición de libre, con opción de compra, y se suma tras una gran temporada.

22 de enero 2026 · 22:38hs
Colón confirmó este jueves la incorporación de Alan Bonansea como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El delantero, de 29 años, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, llega en condición de libre y con una opción de compra del 50% del pase, en una apuesta fuerte por potenciar el ataque.

El anuncio fue realizado por el club a través de sus cuentas oficiales en X (ex Twitter), donde presentó al atacante como incorporación para el nuevo ciclo deportivo. Bonansea viene de atravesar su mejor temporada profesional, consolidándose como una referencia ofensiva en Patronato.

En el conjunto entrerriano, el delantero disputó 32 partidos oficiales, convirtió 11 goles y aportó dos asistencias, números que lo posicionaron como uno de los hombres más determinantes del equipo durante 2025.

Un refuerzo con presente y gol

Bonansea es un atacante con movilidad, capacidad para jugar dentro del área y buen olfato goleador. Su rendimiento sostenido fue uno de los argumentos principales que llevó a la dirigencia sabalera a avanzar por su contratación, buscando mayor peso ofensivo para la próxima temporada.

Desde el cuerpo técnico valoran su regularidad, experiencia en la categoría y la posibilidad de adaptarse a distintos esquemas ofensivos.

