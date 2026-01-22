Alan Bonansea es refuerzo de Colón y firma hasta diciembre de 2026

Colón oficializó la llegada del delantero a través de sus redes sociales. Arriba en condición de libre, con opción de compra, y se suma tras una gran temporada.

Colón confirmó este jueves la incorporación de Alan Bonansea como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El delantero, de 29 años , firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 , llega en condición de libre y con una opción de compra del 50% del pase , en una apuesta fuerte por potenciar el ataque.

El anuncio fue realizado por el club a través de sus cuentas oficiales en X (ex Twitter) , donde presentó al atacante como incorporación para el nuevo ciclo deportivo. Bonansea viene de atravesar su mejor temporada profesional , consolidándose como una referencia ofensiva en Patronato.

En el conjunto entrerriano, el delantero disputó 32 partidos oficiales, convirtió 11 goles y aportó dos asistencias, números que lo posicionaron como uno de los hombres más determinantes del equipo durante 2025.

El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.



> Llega en condición de libre y con una opción de compra del 50% de su pase. #ColonDePie pic.twitter.com/acAX5bhU2K — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 23, 2026

Un refuerzo con presente y gol

Bonansea es un atacante con movilidad, capacidad para jugar dentro del área y buen olfato goleador. Su rendimiento sostenido fue uno de los argumentos principales que llevó a la dirigencia sabalera a avanzar por su contratación, buscando mayor peso ofensivo para la próxima temporada.

Desde el cuerpo técnico valoran su regularidad, experiencia en la categoría y la posibilidad de adaptarse a distintos esquemas ofensivos.