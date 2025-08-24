Uno Santa Fe | Colón | Colón

Jourdan, caliente en Colón: "El punto no sirve, porque debíamos ganar en nuestra cancha"

El volante de Colón, Federico Jourdan, rescató la mejora con la llegada de Ezequiel Medrán en el empate ante Chacarita, pero que esta altura no alcanza

24 de agosto 2025
Tras el empate 0-0 de este sábado en el estadio Brigadier López ante Chacarita por la fecha 28 del Grupo B de la Primera Nacional, Federico Jourdan expresó su malestar por no haber podido quedarse con los tres puntos en este Colón, que no logra tomar aire en la lucha de abajo.

El volante fue claro al analizar el partido: “Nos vamos con bronca, porque hicimos todo para ganarlo. Es un punto que no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha. Quizás un poco conforme por cómo jugamos, pero no vamos con mucha bronca, porque no podemos ganar”.

La desazón de Jourdan en Colón

En lo personal, destacó la confianza que viene ganando con la continuidad en el equipo titular: “Estoy agarrando confianza. Martín (Minella) me dio la chance de volver a ser titular, algo que no había podido lograr con otros técnicos. Entonces esto te da ritmo y te hace sentir mejor”.

Jourdan también resaltó la propuesta del equipo y la actitud colectiva dentro del campo: “Hubo mucho de palabra y la idea de ser ordenados. El equipo se entregó al máximo y manejamos el partido con y sin la pelota. Ellos casi no tuvieron situaciones. Nosotros varias, pero no pudimos liquidarlo”.

