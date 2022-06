El claro indicio es que está todo acordado con el lateral derecho Augusto Schott, de último paso por Platense, pero cuyo pase es de Talleres. Viene a pelear el puesto a con Eric Meza, que hoy es el titular indiscutido. Esto deja relegado al uruguayo, que todavía tiene contrato y por eso, se está viendo la forma de darle salida.

Jonathan Sandoval 11.jpg Atlético Tucumán estaría tras los pasos de un Jonathan Sandoval que es tenido en cuenta en Colón. Prensa Colón

Justamente Atlético Tucumán, rival del Sabalero en el inicio, estaría en la búsqueda de un marcador de punta y se habría fijado en Jonathan Sandoval, que no rindió en la medida de lo esperado. Su ficha le pertenece a Argentinos Juniors. El Decano necesita mejorar ostensiblemente la campaña pasada, ya que se le desinfló el promedio y por eso intenta reforzarse.

A Colón le calzaría perfecto para desprender de un nombre que no es prioridad. El tema es ver si se ponen de acuerdo en los números. Pero no sería el único interesado, ya que en La Plata indican que Gimnasia, que ya no contará más con Francisco Gerometta, también lo tendría en la mira. Por lo visto, interesados no faltan por Jonathan Sandoval.

Arrancó como titular. Pese a sus flojos rendimientos, el Emperador lo respaldó, pero luego de la cuarta fecha le terminó ganando la pulseada Eric Meza, hoy dueño del lateral derecho. ¿Fin de un corto ciclo en Santa Fe?