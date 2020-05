Bambi Araoz: "Vigo tiene un futuro enorme"

La pandemia de coronavirus permite siempre recurrir al archivo y en este sentido, afloran anécdotas de todo tipo vinculadas en este caso a Colón. En esa historia, Rubén Bambi Araoz tiene un sitio de priveligio, pues hasta hace pocos años era el futbolista con más presencias en la entidad.

El exdefensor tuvo tiempo de charlar y contar varias anécdotas en radio Sol 91.5, fundamentalmente en una década donde los equipos que integró fueron protagonistas.

"Por todo lo que viví en los años que estuve en Colón, creo que el 75 fue uno de los mejores. También aquel año fue muy bueno para Unión, el elenco del Gitano Juárez y el Toto Lorenzo hicieron grandes campañas. En lo personal fue uno de los mejores equipos en los que me tocó jugar", remarcó.

Más adelante, acotó que "si bien tenía que estar atento a mi marca, a mi me gustaba mucho estar en contacto con la pelota y pasar al ataque todo el tiempo. Ahora es todo diferente, prácticamente no se ven los punteros, no existen ni el wing derecho o izquierdo, son todos carrileros".

Araoz admitió que "recuerdo que las indicaciones del técnico eran que primero marque y después pase al ataque. Más de una vez el Vasco Urriolabeitia me gritaba desde el banco de suplentes porque yo me iba mucho".

Alex Vigo.jpg Alex Vigo recibió elogios de una leyenda de Colón. Prensa Colón

Indudablemente el Bambi sigue observando fútbol y de cerca ve siempre a su querido Colón. Por eso también dio su mirada sobre Alex Vigo, que juega en la misma posición en la que supo brillar una de las leyendas del club. "A Vigo lo veo muy bien, es un chico con un futuro enorme, pasa muy bien al ataque y si bien todavía puede dar mucho más, tal vez habría que serenarlo un poco más en la marca. Pero no dudo que tiene tremendas condiciones".

Sin entrar en polémicas, Araoz dejó también un firme pensamiento entre aquel fútbol que practicaba y este que le toca mirar en la cancha o desde una pantalla de televisión. Al respecto, disparó: "Siempre lo cuento cuando nos juntamos en una peña o en algún asado con amigos. Los jugadores de antes y ahora cambiaron, pero también algo pasó en el fútbol. Uno mira la década del 70 y en cada equipo tenías un diez".

Para luego, acotar: "Zanabria estaba en Newell's, Babington en Huracán, Bochini en Independiente, mirabas en River y estaba el Beto Alonso, Patricio Hernández en Estudiantes. Cada equipo jugaba con un 10 de lujo y uno veía fútbol de alta gama. Sin desmerecer a nadie, el fútbol que veo hoy por hoy no se asemeja al que me tocó jugar".