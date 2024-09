Burián: "Desarmar tanto el plantel fue determinante y Colón lo sintió"

Este jueves 26 de septiembre se cumplieron cinco años de la clasificación a la final de Colón en la Copa Sudamericana , tras despachar en la serie a Atlético Mineiro. Un hito para un club que luego quedó el umbral de alcanzar la gloria internacional, ya que no pudo con Independiente del Valle en la definición.

Muchos de los integrantes de aquel plantel que comandó Pablo Lavallén tuvieron revancha al tiempo, consagrándose en la Copa de la Liga Profesional 2021. Uno de ellos fue Leonardo Burián, actualmente en Deportivo Cooper de Uruguay, que en charla con Radio Gol 96.7 contó sus sensaciones.

"Tengo pendiente ir a Santa Fe para saludar amigos. En realidad, cuando terminé mi contrato en Veléz en diciembre, me vine para Uruguay y decidí tomarme unos meses de descanso para estar con mi familia con el fin de desenchufarme. Estuve casi siete meses inactivo hasta que me contactó un amigo para jugar en segunda división en Uruguay", apuntó el uruguayo.

Asimismo, agregó: "Por lo general acá los clubes de segunda división son sociedades anónimas. Son muy pocos los sociables y obviamente tienen sus carencias. Hay distancia con los de Primera, pero las necesidades básicas están".

Leonardo Burián, a fondo tras su paso inolvidable por Colón

"La decisión de alejarme del fútbol la tomé después de mi paso por Veléz y lo mal que la pasamos por el estrés generado durante todo el torneo. Sufrimos amenazas y algunos compañeros sufrieron golpes. En ese momento la cabeza me hizo un clic y no me fui solo por respetar el contrato", reconoció.

Leonardo Burián.jpg Leonardo Burián analizó la realidad de Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Posterior, se metió en lo que fue su paso por Santa Fe y lo que piensa al ver a Colón en el ascenso: "Es difícil de explicar. Seguramente es una conjunción de muchos factores y errores de todos lados. Encontrar un solo culpable sería injusto, porque creo que es responsabilidad de todo un grupo. Es una lástima, porque creo que después de haber logrado todo lo que logramos, haber desarmado el plantel fue un factor determínate y lo sintió mucho Colón".