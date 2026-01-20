Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cano marcó y dejó un mensaje claro: "Colón es un club que debe estar en Primera"

Autor del 2-0 en el triunfo ante Miramar Misiones, Lucas Cano valoró el trabajo de la pretemporada y el compromiso para pelear por el gran objetivo en Colón

20 de enero 2026 · 22:15hs
Cano marcó y dejó un mensaje claro: Colón es un club que debe estar en Primera

Lucas Cano apareció en el segundo tiempo para Colón en su presentación en la Serie Río de La Plata. El delantero marcó el segundo en el triunfo 2-0 ante Miramar Misiones y, tras el encuentro, dejó sensaciones positivas sobre el momento del equipo y el desafío que se viene.

• LEER MÁS: Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

“Venimos de varios días de pretemporada. La verdad que trabajando bien y fuerte para lo que viene. Sabíamos que íbamos a estar duros de piernas, pero creo que hicimos un gran partido. Lo cerramos de gran manera”, expresó Cano, valorando el rendimiento del Sabalero en un contexto lógico de carga física.

• LEER MÁS: Los hinchas de Colón le pusieron pasión al debut en la Serie Río de La Plata

Más allá del resultado, el atacante destacó la actitud del plantel y la seriedad con la que se encara este nuevo proceso. En ese sentido, remarcó el compromiso de los refuerzos y el peso de la camiseta que defienden: “Somos varios nuevos que tienen trayectoria y sabemos a lo que venimos, a representar un club enorme que debe estar en Primera”.

• LEER MÁS: Colón ajusta el mercado: los refuerzos que aún busca Medrán para completar el plantel

Cano no duda en Colón

Con un mensaje claro y ambicioso, Cano dejó en evidencia el objetivo que une al grupo: “Trataremos de dejar todo y de la mejor manera para lograr el objetivo”. Un inicio auspicioso para Colón, que comenzó su camino con una victoria, goles y señales de identidad, tanto dentro como fuera de la cancha.

