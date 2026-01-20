Colón mostró credenciales y debutó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Miramar Misiones

Con goles de Pier Barrios y Lucas Cano, Colón se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo 2-0 ante Miramar Misiones

Colón se presentó este martes por la noche en la Serie Río de La Plata con un triunfo auspicioso ante Miramar Misiones 2-0 en el estadio Parque Artigas de Paysandú. El equipo fue de menos a más y se impuso por los goles de Pier Barrios y Lucas Cano en el complemento.

El Sabalero salió con un cantado 4-4-2, pero tomando más recaudos de los esperados. Sobre todo por los nombres que puso Ezequiel Medrán. El Cebrita propueso un sistema espejo y que en los primeros momentos se mostró mejor. Incluso tuvo la primera con un disparo desde fuera del área que encontró bien parado al arquero Matías Budiño. De igual modo, con el correr de los minutos, Colón no lograba conectarse ni ser profundo.

• LEER MÁS: Modo cine: Colón presentó al extremo Darío Sarmiento

Pasados los 15' ya la cosa estaba más pareja, con un crecimiento de Muñoz y Antonio en el medio, pero con poco en ataque, donde Castro no entraba en juego. Apenas se veía la movilidad de Godoy. Así y todo, cada vez que Miramar Misiones iba a fondo se volvía un problema, porque se notaban algunos desacoples en el fondo. Castet apareció con un cruce salvador para evitar el primero del partido. Medrán pedía concentración, porque notaba falencias.

• LEER MÁS: Colón ajusta el mercado: los refuerzos que aún busca Medrán para completar el plantel

El Rojinegro lateralizaba mucho y no encontraba argumentos para romper el cerrojo rival, que era práctico para anular. Infructuosas maniobras para intentar romper el cero. Después de algunos minutos de estudio, Colón era un poco más ambicioso y le llegaba cada vez más, sobre todo con las subidas de Lado y Marcioni. Pero todo una notoria falta de puntería. Igual, ya era un atisbo de reacción. Las principales chances llegan de pelotas paradas y a los 31' casi canta el primero con un remate de Marcioni que le dio mordido por apurarse.

• LEER MÁS: Matías Budiño: "Colón tiene que ser protagonista e ir a buscar los partidos"

Ahora Colón era el que dominaba, pero se topaba con una férrea defensa adversaria, por lo que se repetía con pases hacia atrás. Todo producto de la falta de argumentos también. Acevedo pedía que salgan del fondo ante el asedio de Colón. En tandem Peinipil-Marcioni era lo más destacado por la derecha, pero sin tampoco descollar en esta nueva idea de Medrán. Corrida de Lago para la cabeza de Castro como 9 que fue a parar a las manos del arquero. La mejor acción del partido más allá de no coronarse bien. No hubo tiempo para más y finalizó el arco inicial con un 0-0 que le quedaba bien, ya que se esperaba más.

image Colón fue más en el primer tiempo.

Segundo tiempo entre Colón y Miramar Misiones

Para el complemento Medrán metió mano con tres variantes, pero sin tocar el sistema: adentro Sebastián Olmedo, Alan Fonansea y Conrado Ibarra. Un poco de estrategia y por otro para ver en acción a más jugadores. Algo que se caía de maduro que iba a pasar. Miramar Misiones también tuvo variantes e insistía con el cerrojo. Eso sí, Colón de entrada se plantaba en campo rival, tal como finalizó el acto inicial.

• LEER MÁS: Luis Rodríguez: "Duele no haber logrado el ascenso con Colón, era una ilusión muy grande"

Ibarra parado de 11 y Nacho Lago ahora por la derecha, los retoques principales en el Sabalero. A los 16', Lago estrelló un tiro en el palo tras una acción colectiva que casi destraba el partido. Ya el Sabalero hacía méritos para estar en ventaja. Fue así como Medrán seguía metiendo variantes, donde sobresale la apareción de Federico Lértora. Lago, sin dudas el más enchufado y que se convertía en la principal carta de peligro. El que no podía encontrar en juego era Bonansea hundido de 9. Pero estaba al caer el gol de Colón y llegó a los 26' a través de Pier Barrios, que se adelantó para empujarla luego de que Bonansea la peine en el primer palo. Resultado que le quedaba mejor al trámite.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013771673938337985&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL SABALERO: Pier Barrios entró solo y marcó el 1-0 de Colón contra Miramar Misiones en la Serie Río de la Plata.



#Serie2026

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BkOYZiptdI — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026

Esto deparó en nuevos cambios en el Rojinegro: adentro Sarmiento, Yunis y Cano. Una formación prácticamente nueva para refrescar. El Cebrita sintió el impacto y en lugar de reaccionar fue perdiendo aún más estabilidad. Como si toda la confianza pasa por sostener la igualdad. Ahora todo estaba a pedir de los santafesinos, con piernas nuevas y dinámica por los nombres. Más allá de todo, el medio era casi zona de paso, con pelotazos y acciones forzadas. Se notaba que a Lértora le faltaba actividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2013776552052342882&partner=&hide_thread=false LA PRESIÓN TUVO EFECTO: Lucas Cano terminó definiendo con el arco vacío para el 2-0 de Colón ante Miramar Misiones.



#Serie2026

ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ny6oVQTIKM — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026

Cuando parecía que era todo tranquilidad, Miramar Misiones sorprendió con una acción aislada que terminó con una salvada fenomental de Budiño tras un tiro a quemarropa. Colón era una cosa cuando atacaba y otra cuando defendía. Algo que deberá corregir Medrán. Sobre la hora llegó el gol de Lucas Cano para decorar el 2-0 con el que se puso en marcha esta ciclo, claramente con cosas por mirar, pero que ya presenta credenciales.

Formaciones de Colón y Miramar Misiones

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Nicolás Thaller y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Matías Godoy y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Miramar Misiones: Marcos Ferreira; Paulo Ortiz, Diego Marcapide, Rodrigo Pons y Enzo Siri; Ezequiel Bequio, Nicolás Latorre, Maximiliano Caetano y Fabricio Tirado; Nahuel Gelos y Lucas Viana. DT: Eduardo Acevedo.

Goles: ST 26' Pier Barrios (C) y 47' Lucas Cano (C).

Árbitra: Nahir Fernández.

Estadio: Parque Artigas.