Chicco: "Colón viene jugando seguido, la fatiga se siente"

"En el segundo tiempo nos pasó lo mismo, arrancamos, lo tuvimos ahí, nos metieron el gol donde quedamos un poco desordenados. Pero los teníamos ahí, les llegamos un par de veces, le manejábamos la pelota pero cuando te hacen otro gol golpea un poquito, ya que luego cuesta agarrar la pelota, llegar al arco... No hicimos un buen partido", agregó Julián Chicco, quien llegó a las cuatro amarillas en Colón.

En cuanto al rival, Julián Chicco analizó: "Defensa es un equipo que juega bien a la pelota, tiene mucho movimiento, es muy intenso, te atacan por adentro y por afuera, tienen muy buenos jugadores, y si el equipo está un poco desordenado te lo hace pagar".

En el final se le hizo referencia a si esta derrota obedece al trajín desde lo físico de Colón, y Julián Chicco reveló: "En el último mes vinimos jugando cada tres o cuatro días, la fatiga se siente. Pero no es excusa, ya que todos los equipos están jugando cada tres o cuatro partidos. Pero estos partidos te enseñan a que no podés estar desconcentrado en ningún momento del partido, seguiremos trabajando para que no nos vuelva a pasar".