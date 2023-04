Goltz: "Esta derrota de Colón nos tiene que doler"

En zona de vestuarios, Paolo Goltz contó los motivos por los cuales tuvo que ser reemplazado en Colón, y destacó: "No es golpe, es en el talón, hace cinco o seis partidos que viene. En los entrenamientos me cuesta, no estaba al 100% corriendo y por eso pedí el cambio. Quiero estar siempre, no recuerdo en mi carrera haber pedido un cambio. Estaba regalando, había compañeros que lo podían hacer mejor".