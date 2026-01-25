Uno Santa Fe | Colón | Carignano

Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

El exdelantero César Carignano compartió una charla formativa con chicos de inferiores de Colón en el marco del Proyecto Identidad Sabalera.

La pensión de Colón vivió una jornada especial con la presencia de César Carignano, quien se acercó al club para compartir una charla con los futbolistas juveniles. La actividad formó parte del Proyecto Identidad Sabalera, una iniciativa que busca fortalecer el sentido de pertenencia y el vínculo de los chicos con la historia rojinegra.

Proyecto Identidad Sabalera y formación integral en Colón

El encuentro no se trató solamente de fútbol. La propuesta apunta a la formación humana de los jugadores en etapa de desarrollo, acercándolos a referentes que dejaron huella con la camiseta sabalera. En ese contexto, la palabra de Carignano funcionó como puente entre distintas generaciones que comparten un mismo sueño: llegar a Primera con los colores de Colón.

La jornada fue valorada públicamente por Alejandro Russo, quien agradeció la predisposición del exgoleador y destacó la importancia de estos espacios de intercambio para el crecimiento de los juveniles, tanto dentro como fuera de la cancha.

El mensaje de César Carignano a los juveniles de Colón

Carignano, recordado por su etapa como delantero rojinegro, dejó un mensaje cargado de sentido de pertenencia. Tras el encuentro, expresó en sus redes sociales: "Abrir las puertas para acercar a los que hemos sido con los que quieren ser es una semilla poderosa. Gracias Ale. Gracias a los pibes. Y gracias al club".

César Carignano y Alejandro Russo, en el proyecto Identidad Sabalera de la cual el exgoleador participó en Colón.

César Carignano y Alejandro Russo, en el proyecto Identidad Sabalera de la cual el exgoleador participó en Colón.

Sus palabras reflejaron el espíritu de la iniciativa: transmitir experiencia, valores y compromiso con la camiseta.

Un regalo con historia rojinegra

Como cierre de la visita, el exjugador recibió un presente simbólico que conectó pasado y presente. Le entregaron una camiseta de Colón con el número 32, dorsal que lo identificó durante su paso por la institución y que todavía permanece en el recuerdo de los hinchas.

El gesto fue el broche emotivo de una jornada donde la historia del club bajó del recuerdo a la charla cara a cara, reforzando el lazo entre los juveniles y la identidad sabalera.

