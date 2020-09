Colón aguarda por el "volante extranjero" como refuerzo

Colón llevó adelante una nueva práctica en este martes lluvioso en Santa Fe a la espera de más novedades respecto del armado del próximo plantel. Mientras se resuelven los conflictos con el uruguayo Rafael García y Agustín Doffo, que no seguirán en el club, la dirigencia se enfoca en cumplir los pedidos del DT Eduardo Domínguez, que cumplió años. El grupo con el que pretende contar ya está completo, pero todavía estarían faltando algunas piezas. Estaría al caer lo de Gonzalo Piovi y se acelera la llegada del volante extranjero que vaticinó el presidente como refuerzo.

En realidad José Vignatti dijo que estaba "al caer" un volante. Después se pudo acceder a la información que sería un joven colombiano con proyección. Más que nada una apuesta. Sin embargo, no se conocieron más detalles. UNO Santa Fe dio el nombre de Kevin Balanta tras algunos sondeos.

sabalero.jpg Eduardo Domínguez espera por un nuevo refuerzo para Colón mientras siguen los trabajos en el predio Prensa Colón

Por parte del club no hay precisiones al respecto, ya que se mantienen con un estricto hermetismo. Este "refuerzo" todavía no llegó a Santa Fe por factores de logística. Se estaría aguardando por un lugar en un vuelo humanitario hacia Argentina, ya que producto del coronavirus es complejo acceder a viajes. Entonces ahí radicaría el inconveniente.

Eduardo Domínguez sabe que cuenta con un plantel con variantes, pero quizás no tiene tantas opciones en algunos puestos. Donde más bajas hubo es en el mediocampo y por eso no sorprende que la apuesta llegue justamente para sumar en un lugar estratégico del campo de juego.

Eduardo Domínguez.jpg Eduardo Domínguez precisa un volante como refuerzo en el medio. Foto: prensa Colón

Después, se desprende que la contratación de Gonzalo Piovi va de la mano con la partida de García, que es tenido en cuenta por el técnico. No serían tantas las incorporaciones ni tampoco de renombre, siempre y cuando no se vaya nadie. La idea de Eduardo Domínguez es darle rodaje también a los juveniles a raíz de que no habrá presiones por la quita de los descensos.

Por eso esta puede ser una semana importante respecto a la resolución de este refuerzo extranjero que llegaría para ser una variante como volante central. Hoy los que tienen más oficio en ese lugar con Federico Lértora y Rodrigo Aliendro y está claro que se busca un respaldo. ¿Quién será finalmente?