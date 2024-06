Colón, alerta por la llegada del representante de Delfino

Con la extensión del cierre del mercado de pases para el próximo jueves 4 de julio llegó un alivio para Colón , más allá que los dirigentes y el entrenador Iván Delfino saben que no se debe perder tiempo en función de sumar a los refuerzos que se necesitan para encarar la segunda parte de la Zona B de la Primera Nacional.

Lo bueno del bajón futbolístico de Colón tiene que ver con que sigue como líder de la Zona B, y es muy probable que sin jugar pueda estirar su ventaja en lo más alto, en relación a la fecha que acaba de terminar, con San Telmo, su más inmediato perseguidor, que podría sufrir la quita de tres puntos por lo ocurrido ante Aldosivi antes de jugarse el choque de la última jornada de la primera rueda en la Isla Maciel.

El pensamiento de Iván Delfino sobre el mercado de pases de Colón

"Estamos hablando con los dirigentes por algunos puestos, veremos en estos días que se puede contratar. Veremos qué aparece. Muchas veces hay una mezcla entre refuerzos e incorporación", manifestó hace un par de días Iván Delfino, en diálogo con el programa Abrazo de Gol de Canal VEO.

Godano Delfino.jpg Godano y su CD tendrán unos días más para intentar sumarle caras nuevas al Colón de Iván Delfino.

Mientras que más adelante, el DT de Colón reconoció que "estamos buscando un delantero, hoy tenemos como referentes de área a Javier Toledo y Axel Rodríguez. Creo que los centrodelanteros posicionales se fueron extinguiendo. Antes había muchos, hoy es difícil. Un nueve que te haga seis u ocho goles se van todos para afuera. Los que anotaron en la temporada anterior en la Primera Nacional están en Primera o se fueron afuera".

Y sobre los pedidos precisos, reveló: "Quiero un volante mixto y uno por afuera también. Cristian Vega se va a quedarse. Veremos atrás qué encontramos, ya pasé una lista, veremos qué se puede y qué no se puede. Capaz gastás dos caramelos en uno y no podés gastar más. Para nosotros es importante que llegue alguien que no rompa la armonía del plantel".

Fin de semana clave en Colón

Por estas horas llegará Gabriel Federico, representante de Iván Delfino, a Santa Fe, para agilizar las gestiones en el mercado de pases junto a los dirigentes de Colón, informó Radio Gol (FM 96.7).

Esto será clave para el desarrollo de las negociaciones, ya que lo mismo se dio en el mercado de pases de verano, cuando llegaron una gran cantidad de jugadores cuando se produjo el desembarco de Federico en Santa Fe.

En las últimas horas se sumó el nombre de Oscar Garrido, volante mixto, que también puede jugar como lateral por la derecha, quien viene de jugar muchos partidos en Central Córdoba, y cuyo pase pertenece a Instituto de Córdoba.