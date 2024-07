Colón analiza la forma de darle vía libre a Facundo Garcés

Lo concreto es que en el medio de estas negociaciones salió a la luz un compromiso que la Comisión Directiva que había conducido José Vignatti había tomado con el representante Pascual Lescano, en el acuerdo del juicio con Lucas Viatri, por el cual ante una venta de Facundo Garcés se llevaría 1.000.000 de dólares.

La salida de Facundo Garcés, inconducente para Colón

Sin embargo, con el descenso de Colón, la cotización de Facundo Garcés bajó considerablemente, más allá que desde su representación le consiguieron la chance del Alavés, que es mucho más importante para el jugador que para el club. Es que la misma está muy lejos incluso de alcanzar el millón de dólares que habría que darle a Lescano por su salida.

Fue entonces que los dirigentes consiguieron una mejor oferta de Lanús, la cual le cerraba desde los números, pero la misma fue desechada por Facundo Garcés. Fue así que se cerró el mercado de pases en España, el defensor llamó a los medios, donde cargó duro contra la actual y la ex-Comisión Directiva de Colón.

Si bien en el transcurso de la primera parte del Torneo de la Primera Nacional se mencionó la chance de que vuelva a ser considerado, las duras declaraciones del presidente Godano con Abrazo de Gol, al manifestar que Colón el estaba pagando el sueldo sin jugar, parecieron terminar con cualquier posibilidad al respecto.

Con el inicio del mercado de pases en Europa se conoció de un precontrato que Facundo Garcés firmó con Alavés, y de las alternativas de marcharse ahora o en diciembre, en calidad de libre. Sin embargo, desde lo económico si se le da salida en este momento es más lo que el club debería pagar que lo que recibiría, ya que el acuerdo está muy lejos de alcanzar el mentado millón de dólares.

¿Qué chances hay de que Garcés se vaya ahora a España?

Federico Raspanti por estas horas se encuentra en España intentando cerrar el acuerdo para que Facundo Garcés se convierta en jugador de Alavés, mientras también por lo que se pudo conocer estudia junto a un departamento jurídico la chance de sacarlo de Colón para que no tenga consecuencias ante un eventual reclamo de Pascual Lescano.

"Pascual Lescano tiene la facultad de intervenir en la negociación, sino Colón tiene que pagar una multa de 1.000.000 de dólares. Si no da el OK, no podemos hacer nada", manifestó el presidente Víctor Godano en diálogo con LT9 (AM 1150).

Las ofertas son inferiores a eso. Entonces nos conviene que se quede hasta diciembre pagándole el sueldo y que se vaya libre. Justamente llegó otra oferta de Alavés, que no varía tanto. Si Lezcano no da el visto bueno, nosotros no podemos hacer nada, porque estamos atados de pies y manos y no haremos nada para tener un juicio así. Facu creo que ya está convencido de que tendrá que esperar hasta fin de año".

Más allá de lo manifestado por Godano, desde la representación de Facundo Garcés, como se destacó más arriba, estudian la alternativa de sacarlo de Colón, con un resarcimiento económico, brindando la seguridad a Colón de que no tendrá ningún tipo de consecuencias.