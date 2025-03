¿Colón avanza en un proyecto para remodelar la sede?

Algo que podía pasar y por eso se dio vuelta la página inmediatamente. La idea es no quedarse en lamentos, sino más bien aprender para que no vuelva a pasar en el futuro. En un torneo tan extenuante como este, es clave la regularidad y no caerse ante la adversidad. Punto indispensable para llegar con chances a la recta final.

• LEER MÁS: Cómo le fue a Colón tras haber perdido el invicto en 2024

Por eso la banca de la gente es algo que no cambia y se espera que llene nuevamente el estadio Brigadier López. Justamente su esfuerzo pagando la cuota en esta temporada es encomiable y muchos se ilusionan con llegar a los 30.000 socios para los 120 años. Si bien el director deportivo Iván Moreno y Fabianesi dijo 40.000, el camino va a ese número más al alcance.

• LEER MÁS: Leiva, ayudante de campo de Pereyra: "En Colón tenemos la obligación de ascender"

Una nueva idea en Colón

Pero amén de lo deportivo, habría otro proyecto pensado: remodelar la sede. Hace tiempo que no se cambia y la dirigencia estaría avanzando en un mejorarla. No simplemente de pintura, como se viene dando, sino con retoques en la estructura y otros espacios.

sede Colón.jpg La dirigencia de Colón analiza remodelar la sede.

Algo que se viene manejando hace un tiempo, pero no se podía cristalizar. Algo que sería muy concreto, pero con un tema que genera cautela: la plata. No hay margen para tirar manteca al techo, por lo que se estudia todo para que el presupuesto alcance para todo. No se descarta un aporte externo, pero la meta estaría clara. Habría que ver los plazos y el momento.

• LEER MÁS: Riggio, por UNO 106.3: "A Colón tenemos que presionarlo y hacer un enorme esfuerzo físico"

Es factible que, una vez que esté resuelto, se brinden los detalles. Un Colón busca un salto en su fachada.