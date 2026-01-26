José Neris reaparece en Colón y San Lorenzo aparece en su futuro

José Neris se encuentra en Santa Fe, ya que se tuvo que sumar a los entrenamientos de Colón. San Lorenzo lo tendría en el radar.

La historia de José Neris sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Sin acuerdo para concretar su salida al exterior, el delantero uruguayo regresó a la órbita de Colón y deberá presentarse en Santa Fe, ya que el club es dueño de sus derechos y el vínculo contractual continúa vigente.

El atacante, que venía de un buen paso por Montevideo City Torque —con 16 goles en 34 partidos—, esperaba resolver su futuro lejos de Argentina. Sin embargo, las negociaciones que se habían iniciado a través de su entorno no prosperaron en los términos pretendidos por la dirigencia sabalera, por lo que la posibilidad de un regreso al plantel profesional dejó de ser una hipótesis lejana y pasó a ser un escenario concreto.

Colón espera una definición

Desde la conducción rojinegra fueron claros: no hubo ofertas formales que cumplieran las expectativas económicas. El vicepresidente Alejandro Bonazzola ya había advertido que las propuestas para rescindir el contrato fueron rechazadas y que el club realizó una contrapropuesta que aún no obtuvo respuesta.

En Colón insisten en que cualquier salida debe representar un beneficio para la institución, ya sea mediante un préstamo con cargo o una transferencia. Mientras tanto, el futbolista fue intimado a presentarse si la situación no se resuelve en lo inmediato, algo que ya comenzó a materializarse con su presencia nuevamente bajo la órbita del club.

San Lorenzo aparece en el radar

En paralelo, desde Buenos Aires surgió un nuevo interesado: San Lorenzo sigue de cerca la situación del delantero y lo tiene en carpeta como una alternativa ofensiva. El Ciclón no es el único que consultó condiciones, pero sí uno de los que hoy observa con mayor atención la evolución del caso.

Para Colón, un movimiento desde la Liga Profesional podría traducirse en un ingreso económico relevante, algo que encajaría en el actual proceso de rearmado del plantel. Sin embargo, todavía no hubo una oferta concreta que destrabe el panorama.

Un regreso con historia pesada

El posible retorno de Neris no es un tema menor en el mundo sabalero. En sus ciclos anteriores no logró afianzarse y su imagen quedó desgastada ante los hinchas. Además, el propio jugador dejó trascender en su momento que no tenía intenciones de continuar en el fútbol argentino.

Aun así, la realidad contractual se impone. Si no aparece una propuesta que conforme a todas las partes, Colón podría encontrarse con un futbolista que debe reincorporarse en plena preparación para la Primera Nacional, en un contexto deportivo y emocional complejo.

Por ahora, el delantero volvió a estar bajo la órbita rojinegra, mientras San Lorenzo y otros interesados siguen al acecho. El desenlace dependerá de números, voluntades y tiempos, pero el presente marca un dato concreto: Neris, otra vez, es tema en Colón.