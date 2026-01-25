Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, ¿se mete en la pelea por Nicolás Retamar?

Unión analiza sumar variantes ofensivas y tendría en carpeta a Nicolás Retamar, de Independiente Rivadavia. Banfield y Defensa también lo quieren.

Por Ovación

25 de enero 2026 · 16:37hs
Unión, ¿se mete en la pelea por Nicolás Retamar?

Unión continúa activo en el mercado de pases y en las últimas horas comenzó a tomar forma el interés por Nicolás Retamar, atacante que viene de jugar en Independiente Rivadavia y que aparece como una de las opciones para reforzar el frente de ataque rojiblanco.

La puja no será sencilla: Banfield y Defensa y Justicia también lo tienen en carpeta, aunque el Taladro debe resolver inhibiciones antes de avanzar, una situación que podría abrirle margen de maniobra al club santafesino.

Un perfil que encaja para Unión

Retamar es un delantero de movilidad, con capacidad para jugar por todo el frente ofensivo. A sus 26 años, combina experiencia en el ascenso con roce reciente en Primera División, un combo que seduce a varios cuerpos técnicos.

Su recorrido muestra una evolución sostenida. Tras pasos formativos por Juventud Unida de Gualeguaychú y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, empezó a ganar rodaje en el Federal A con Sportivo Las Parejas. Más tarde tuvo un buen paso por Atlético Paraná, donde convirtió seis goles en 14 partidos, y dio otro salto en Güemes de Santiago del Estero en la Primera Nacional.

El despegue más fuerte llegó en Ferro Carril Oeste: allí disputó 63 partidos, marcó 13 goles y aportó 10 asistencias entre 2023 y 2024, transformándose en una pieza ofensiva importante y llamando la atención de clubes de la máxima categoría.

Su presente en Primera

En Independiente Rivadavia, ya en Primera División, Retamar sumó minutos importantes y mantuvo buenos números: 16 partidos oficiales, 5 goles y 3 asistencias entre torneo local y copas nacionales. Esa producción, en un contexto de mayor exigencia, es uno de los puntos que más valoran desde Santa Fe.

image
Nicolás Retamar, de Independiente Rivadavia, es una opción para el ataque de Unión.

Nicolás Retamar, de Independiente Rivadavia, es una opción para el ataque de Unión.

En total, su carrera profesional acumula 163 partidos, 32 goles y 15 asistencias, con participación en cuatro categorías del fútbol argentino, algo que habla de su adaptación a distintos escenarios competitivos.

La competencia por su ficha

Mientras Banfield aparece como el club que más avanzó en sondeos iniciales, su situación administrativa frena cualquier definición inmediata. Defensa y Justicia también lo sigue, atento a una posible oportunidad de mercado.

En ese contexto, Unión evalúa dar el paso formal. La dirigencia y el cuerpo técnico consideran que Retamar puede aportar variantes, dinámica y gol a un plantel que busca ser más profundo en ataque.

Por ahora solo es un nombre sobre la mesa. Y en un mercado donde cada movimiento cuenta, Unión no pierde de vista a un delantero que empieza a cotizarse cada vez más alto.

