"No hay problemas por ahora. Nosotros pactamos la transferencia en enero con una cláusula por las complicaciones en Argentina para el giro de dólares. Se estipuló que sea dentro de 180 días y se está dentro del plazo, que vence en julio. Así que estamos a la espera de que llegue el dinero de la primera cuota", confesó.

"Aún Colón no pagó nada. Pactamos la transferencia en cuatro cuotas. La primera debía ser al momento de la firma, pero se colocó este plazo por los inconvenientes del dólar. Están aún en el plazo de abonarlo", agregó el dirigente, que deja una información oficial más allá de los rumores y testimonios de otros allegados al elenco oriental que difieren bastante de esto.

Augusto Schott José Neris.jpg El presidente de River de Uruguay, Fabián Motta, aclaró que todavía "hay plazo para que Colón pague la primera cuota por José Neris". UNO Santa Fe / José Busiemi

También estaba el rumor de que el Sabalero tuvo intenciones de rescindirle al jugador y devolverlo, pero Motta no está al tanto: "No sé si es así. Estuve reunido con el secretario general (Gustavo Ingaramo) cuando estuvo por Montevideo. Hablamos de todo un poco. Incluso me contó de una plata que iba a entrar de un jugador de Racing por el que Colón tiene el 50% (Tomás Chancalay) por una transferencia a Arabia. Sobre una devolución del jugador no hay nada".

Luego, insistió: "Colón está dentro de los plazos previstos dentro del acuerdo de partes, por lo que no habría que hacer un reclamo por el momento".

"A José Neris lo conozco desde los 13 años y siempre jugó en categorías superiores por su nivel. Cuando llegó a Primera División le costó un poco adaptarse jugando más por afuera que dentro del área. Cuando se fue a préstamo a Albion marcó muchos goles y eso despertó el interés de Colón. José tiene un potencial bárbaro y no sé qué pasó que todavía no se pudo acomodar al fútbol argentino, quizás porque es más rápido y dinámico. Igual, esperábamos que su nivel sea mejor que el que se ve", remarcó.

Asimismo, Fabián Motta reconoció: "Hablé con José hace un mes y dijo que le encantaría crecer en Colón. Tiene el potencial para rendir, pero estará en el entrenador si lo pone y que él luego pueda aprovechar sus posibilidades".

En el final, admitió no tener contacto con el presidente de Colón: "Yo personalmente no hablo con Vignatti, sino solo esa vez con el secretario. No tuve el gusto aún".

