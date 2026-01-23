Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

El Sabalero busca reforzar el mediocampo con Kevin López cuyo pase pertenece al Rojo y viene de tener rodaje en Atlético Tucumán.

Colón comenzó a moverse con decisión en el mercado de pases y elevó una oferta formal a Independiente para incorporar a Kevin López , volante central de 23 años que viene de jugar en Atlético Tucumán. La dirigencia rojinegra busca sumar equilibrio, dinámica y recambio en una zona clave del equipo de Ezequiel Medrán.

La propuesta del Sabalero consiste en un préstamo por una temporada, sin cargo inicial y con opción de compra. Ahora la pelota está del lado de Independiente , dueño de la ficha del futbolista y que deberá definir si lo cede nuevamente o si será tenido en cuenta dentro de su propio plantel. Si bien la negociación está en una etapa inicial, en Santa Fe son optimistas. Un factor que juega a favor es la buena relación del mediocampista con Diego Colotto, secretario técnico rojinegro, lo que acerca voluntades desde el lado del jugador.

Kevin López finalizó su vínculo con Atlético Tucumán el 31 de diciembre, pero su pase pertenece a Independiente, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027. Esto obliga a que cualquier movimiento se resuelva directamente con la dirigencia del Rojo.

LEER MÁS: Bonazzola: "Recibimos un club en crisis, pero Colón se está poniendo de pie"

Semanas atrás, el propio futbolista había manifestado su intención de pelear un lugar en Avellaneda. Sin embargo, el escenario puede modificarse si el cuerpo técnico no lo considera prioridad y aparece una oportunidad concreta de continuidad en otro equipo de Primera Nacional con aspiraciones.

El perfil futbolístico que busca Colón

Desde lo táctico, Colón pretende un volante central con capacidad de recuperación, buen primer pase y despliegue para cubrir amplios sectores del campo. López encaja en ese molde: es un mediocampista mixto, con recorrido y experiencia reciente en la máxima categoría.

Durante la última temporada disputó 20 partidos con la camiseta del Decano, en un año donde algunas molestias físicas le quitaron continuidad. Aun así, mostró condiciones en un contexto competitivo exigente.

LEER MÁS: Bonazzola, vice de Colón, explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Formado en Quilmes y con pasos posteriores por Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, Kevin López acumula rodaje en Primera División, algo que seduce al cuerpo técnico sabalero. Ahora todo dependerá de la respuesta de Independiente en un mercado de pases donde Colón busca piezas puntuales para fortalecer su estructura en la mitad de la cancha.