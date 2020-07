El junio de 2021 finalizan varios contratos en Colón. Sobre todo juveniles del club, que a la postre son el principal patrimonio. Justo se está atravesando una fuerte crisis económica que explotó con la pandemia del coronavirus y por eso cuesta llegar rápidamente a acuerdos. De todos modos, la dirigencia quiere evitar situaciones como lo que sucedió con Braian Galván, que se fue sin ningún rédito monetario y por eso se avanza en las charlas. En este sentido estaría muy cerca de extender su contrato Tomás Sandoval.

La idea es que vaya por el mismo camino de Brian Farioli, que en las últimas horas sello su continuidad hasta diciembre de 2022. Más que nada, para no perder a un valor que, si bien hace rato que no es tenido en cuenta, se vienen momentos en donde hay que preservar lo que se tiene y no regalar nada.

Tomás Sandoval.jpg Tomás Sandoval renovaría con Colón, aunque sigue en la mira de clubes del exterior. Prensa Colón

El entrenador Eduardo Domínguez ya lo conoce y sabe lo que puede dar. Quizás la tenga que remar muy de atrás, ya que justo en ataque es donde más variantes hay, por eso también se analiza una chance de prestarlo sin cargo para que tenga rodaje en otro club. Pero en caso que no se dé, tendría su lugar en el plantel.

Ante este escenario, sería inminente la oficialización por parte de Colón, que utiliza sus diferentes cuentas de redes sociales para difundirlo. Vale recordar que días atrás trascendió que Wolfsburgo de Alemania lo estaría siguiendo.

Otro con quien se intenta extender el contrato es con Tomás Chancalay, que entró en su último año. Una situación por ahí más compleja, ya que la representación no tiene una buena relación la comisión directiva. Seguramente habrá que esperar para tener más información al respecto, pero saltando que en su momento trascendió un posible interés de River.

En caso que no haya acuerdo, el entrerriano a partir enero puede acordar un precontrato con cualquier otra institución. Pero Colón tiene margen para seguir negociando.