El pasado 29 de febrero de este año, Colón dio un importante paso para hacer su patrimonio: la firma del primer contrato del juvenil Facundo Farías, la nueva joyita en ascenso de las inferiores. Debutó el 2 de noviembre de 2019 ante Atlético Tucumán, donde mostró cosas interesantes que en reserva le permitían marcar diferencias. Fanático confeso del Sabalero, la dirigencia no dudó y le acercó la propuesta para que se vuelva profesional. Actualmente se está recuperando de una lesión en el pie y cuando se retomen los entrenamientos se integrará al plantel de Primera División.

El santafesino, de 17 años ( 28 de agosto de 2002), tuvo su segunda participación en la derrota ante Talleres en Córdoba por 2-0, ingresando en el segundo tiempo. Un talento que llamó la atención de Boca en su momento y por eso la directiva rojinegra le habría puesto candado con una cláusula millonaria. Según trascendidos, sería de 10.000.000 de dólares, pero nunca se hizo oficial.

Facundo Farías Colón.jpg Facundo Farías es la nueva joyita de las inferiores de Colón. Foto: Instagram facufarias10

Tiene mucho por crecer y por eso el DT, Eduardo Domínguez, lo tiene muy en cuenta, pero con el afán de llevarlo de a poco. "Estoy recuperándome bien por suerte. Llevo tres semanas y ahora comencé a pisar sin molestias. Por ahora no sé cuándo volveré a hacer tareas oficiales, pero calculo que será pronto, porque ya dejé la bota y mi recuperación es rápida. Aunque no me quiero apurar. Este parate me ayuda para volver con todo. Creo que es un proceso que merece de seguimiento y sigo todo al pie de la letra", explicó Facundo Farías en diálogo con Radio Gol 96.7.

Respecto a sus deseos, la joyita no dudó: "Tengo muchas expectativas. El cuerpo técnico está muy pendiente y me llama. Así que estoy trabajando mucho. Los dos me llaman. (Pablo, el PF) Santella y Eduardo (Domínguez). La verdad muy bien en ese sentido, porque se comunican permanentemente".

Seguidamente, contó en qué lugar de la cancha se siente más cómodo: "Mi puesto es de mediapunta. Arrancando detrás del nueve para generar juego y opciones de gol. Me puedo adaptar a otras posiciones. Jugué de doble cinco y por los costados en reserva. Cuando me dieron la posibilidad de jugar, creo que cumplí. Así que con continuidad puedo mejorar. No tengo problemas de hacerlo en el puesto que el DT crea conveniente".

"Firmé mi primer contrato este año después del partido de reserva contra Boca. Mi objetivo a corto plazo es ganarme un lugar en la (Selección Argentina) Sub 20 y tener minutos en la Primera de Colón. Sé que la tengo que pelear. Trato de ir despacio y no desesperarme. Siempre con humildad, sobre todo. La aparición de chicos incentiva y nos pone muy feliz tener esas chances. Queda en nosotros aprovecharlas", apuntó Facundo Farías.

Facundo Farías.jpg Facundo Farías, llamado a ser la joyita, firmó su primer contrato profesional con Colón este año.

Siguiendo por el mismo hilo, reveló el momento en que supo que se sumaría al plantel profesional: "Eduardo me habló en el partido contra Rosario Central, que a partir de ahí me iba a sumar. Todo me cayó de golpe, pero siento que estaba preparado".

En el cierre de la entrevista dio detalles de cómo vivió la pasada final de la Copa Sudamericana: "Lo que hizo la gente de Colón en Paraguay fue único. Siempre de chico fui de ir a la cancha como hincha. Esa final la viví con la pasión de siempre, como un simpatizante más. Me hubiese gustado formar parte, pero sueño que puede darse en el futuro".