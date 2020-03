Hay muchas cosas en el fútbol que no se pueden explicar. Como que son producto de algo impensado y que siempre puede sorprender. Ni hablar en Argentina, donde lo que parece impensado suele suceder. Sino pregúntenle a Colón, que llevaba la mochila pesada de 10 partidos sin ganar, 24 fuera del Brigadier López y en zona de descenso antes de comenzar la Copa Superliga. Con Diego Osella no se pudo obtener respuestas, pero de golpe y porrazo el arribo de Eduardo Domínguez dio un cambio rotundo: victoria ante Rosario Central 3-1.

Una forma de ratificar el famoso lema que técnico que debuta, gana. Quizás había optimismo en que pasará, pero no la forma: siendo directo, práctico y letal. Algo que meses atrás no se había dado. La anemia de no hacer goles era un factor lapidario para las aspiraciones, pero en esta ocasión no solo aparecieron sino en cantidad.

Pese a que el fútbol argentino se detuvo por la pandemia del coronavirus, que es mucho más serio que cualquier otra cosa de recreación, todavía siguen saliendo a la luz datos que algunos no contemplaban. En este caso, uno elocuente en Colón pensando en su lucha por mantener la categoría: hasta el cotejo ante Rosario Central había anotado una sola vez a través de Wilson Morelo en el empate 1-1 ante Racing en Santa Fe.

Wilson Morelo (1-1) Colón SF vs Racing | Fecha 20 - Superliga Argentina 2019/2020

Pero hubo una modificación radical en apenas unos días: marcó tres en 12'. En este caso en el primer tiempo en el Gigante de Arroyito. El primero llegó a los 19' a través de Rafael Delgado; el segundo fue obra del colombiano Wilson Morelo a los 21'; y a los 31' cerró la cuenta Tomás Chancalay.

Copa Superliga Fecha 1: resumen de Rosario Central - Colón

Resumiendo, hizo en un partido más de lo que todo en 2020. ¿Cuál fue la receta? Ni los propios protagonistas la tiene. "Había que confiar en los jugadores", dijo Eduardo Domínguez después del partido, pero la realidad es que trató de ser políticamente correcto ante que contundente.

Será cuestión de ver ahora si Colón aprovecha este cimbronazo para pegar la remontada imperiosa en el afán de quedarse en Primera. El destinó dirá...