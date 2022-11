• LEER MÁS: ¿Qué dijo el presidente de Instituto sobre Ábila y Bernardi?

La primera parte de la pretemporada se llevará a cabo en el predio sabalero. Sería hasta el 22 de diciembre y luego los futbolistas tendrían unos días de descanso por las Fiestas y luego retomarían la actividad para viajar hacia Montevideo.

Son muchos los aspectos por definir de cara a lo que viene. Sucede que por el momento, el presidente José Vignatti, junto a José Alonso y Gustavo Ingaramo están en Qatar viendo el Mundial, por lo cual hasta que no vuelvan a Santa Fe poco se podrá avanzar en materia de incorporaciones y desvinculaciones.

SamantaRodríguez Saralegui.jpg Marcelo Saralegui se pone al frente de la pretemporada de Colón

Lo cierto y concreto es que en este inicio de la pretemporada está confirmado que dos jugadores no estarán presentes con un permiso especial. Ellos son Ramón Ábila –está viendo el Mundial– y Santiago Pierotti. Ambos tienen el consentimiento de Saralegui, por lo cual se sumarán después.

Por su parte, quienes no entrenarán más con el plantel, pese a tener contrato vigente son Mauro Fórmica y Joaquín Novillo, ambos tenían vínculo hasta el 31 de diciembre. Pero como no estaban en los planes del entrenador, directamente se decidió que no vuelvan a Santa Fe.

Mientras que vuelven al ruedo después de las lesiones los defensores Leandro Quiroz y Agustín Ojeda, y el volante Cristian Vega. Vale resaltar que la novedad será la presencia del pibe Bautista Ojeda, de 14 años, para que vaya sumando experiencia con el nivel profesional. Es uno de las promesas, con citaciones a la Sub 15 y hasta fue llamado por Javier Mascherano en la Sub 20.