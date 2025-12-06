Colón, en modo reconstrucción: ¿un millón de dólares como salvavidas?

Los dirigentes de Colón, con aportes externos, reunieron un millón de dólares para comenzar a sacar al club de una delicada situación económica.

El nuevo ciclo en Colón , encabezado por José Alonso, empezó con decisiones rápidas, gestiones intensas y una señal económica que marca un quiebre respecto del escenario que dejó la comisión anterior.

En los últimos días, la dirigencia reunió aproximadamente un millón de dólares, fondos que provienen de aportes internos y que serán destinados a resolver urgencias deportivas y administrativas clave para encaminar el proyecto 2025.

Primer objetivo: poner al día al plantel

La prioridad inmediata, según confiaron desde el club, será regularizar las deudas con el plantel profesional, que mantiene atrasos en el pago del contrato privado (derecho de imagen) desde agosto. La intención es que el nuevo ciclo arranque sin conflictos económicos y que el equipo pueda comenzar la pretemporada al día, tanto en lo deportivo como en lo contractual.

El paso indispensable: levantar la inhibición en FIFA

Otra parte del dinero reunido se utilizará para cancelar la deuda con el paraguayo Alberto Espínola, cuyo reclamo llegó a FIFA y derivó en una inhibición que impide a Colón inscribir refuerzos en la próxima temporada de la Primera Nacional.

La dirigencia busca cerrar este pago de inmediato, ya que sin la habilitación de FIFA no podrá concretar incorporaciones, algo central para la reconstrucción del plantel.

Un mercado de pases a gran escala

Con el equipo ascendiendo desde la B Metro y la necesidad urgente de reformular la base del plantel, la nueva comisión directiva tiene definido un mercado de pases agresivo: entre 13 y 15 refuerzos, apuntando a futbolistas de jerarquía para armar un equipo competitivo desde el debut del torneo.

La llegada de Diego Colotto como secretario deportivo —quien estaría firmando entre lunes y martes— será clave para acelerar negociaciones. El exdefensor ya tiene una lista preliminar de nombres y el plan es que las primeras incorporaciones se concreten antes de fin de año.

Reordenamiento estructural: Reserva e inferiores

Paralelamente, Colón trabaja para completar el organigrama deportivo. Uno de los puntos pendientes es la designación del nuevo entrenador de Reserva, tras la salida de Martín Minella. La idea es que quien asuma esté alineado con la idea de Colotto y la conducción de la Primera, para asegurar continuidad formativa.

Además, la conducción de Alonso se propuso refundar la estructura de divisiones inferiores, un área que viene golpeada y que la nueva dirigencia considera estratégica para el futuro del club. Se proyecta la incorporación de un coordinador general y una modernización integral del trabajo de scouting, metodología y competencia juvenil.

Un comienzo movido para una era que busca estabilidad

Entre pagos urgentes, reconstrucción jerárquica del plantel, rearmado institucional y un mercado de pases ambicioso, Colón acelera para encarar un 2025 que será decisivo. El millón de dólares reunido representa apenas el primer ladrillo en el intento por ordenar un club que necesita recuperar estabilidad deportiva y económica.

La nueva dirigencia ya dio el primer paso: ahora deberá transformar ese impulso económico en resultados concretos dentro y fuera de la cancha.