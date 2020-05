Colón: "Necesito un panorama más claro para organizar mi vida"

Matías Friztler es otro de los jugadores de Colón a los que se le vence el contrato el 30 de junio. Por el momento, el volante central trabaja a las órdenes del cuerpo técnico hasta tanto no haya una resolución de regreso a los entrenamientos.

Indudablemente el tiempo apremia y es posible que sea uno de los tantos jugadores que no vestirá la camiseta sangre y luto. En diálogo con La Central Deportiva (FM 101.7) el Pelado se animó a tocar todos los temas.

En el inicio reconoció que “estamos en contacto permanente con el profe Santella para cumplir con los trabajos. Con Domínguez hablamos una vez por semana. Le gusta estar al tanto como estamos en lo psicológico”.

LEER MÁS: Estigarribia: "Colón tiene intenciones de que continúe"

Está claro que la indefinición sobre su futuro es algo que por allí lo tiene a maltraer. Aún así, no dudó en afirmar que “faltan pocos días para la finalización del contrato. No me desespera la situación porque tengo experiencia, pero necesito un panorama más claro para organizar mi vida”.

En otro tramo de la charla volvió a recordar la final de la Copa Sudamericana, perdida el pasado 9 de noviembre contra Independiente del Valle. Al respecto, disparó: "No me sorprendió el rendimiento de Independiente del Valle. No supimos leer o contrarrestar sus dos virtudes: la salida del fondo y el contragolpe. Perdimos contra un equipo mejor trabajado”.

Y más adelante, acotó: "Me hubiese gustado participar de la final de la Sudamericana. De todos los jugadores de Colón e Independiente del Valle era el que más partidos internacionales tenía".

Matías Fritzler.jpg Matías Fritzler parece transitar sus últimos días en Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Fritzler fue uno de los jugadores con protagonismo hasta el tramo final de la era Lavallén, donde resignó su titularidad. Por eso expresó que “es difícil hablar de la final porque, así como soy autocrítico cuando juego, no me gusta opinar cuando quedo afuera. Habría cambiado muchas cosas para ese partido, pero no considero ético hablarlo ahora, tal vez cuando me retire”.

LEER MÁS: Burián: "Me gustaría volver a Nacional"

De todos modos, el volante rojinegro, al igual que sus compañeros, sintió el impacto al quedar en las puertas del primer título: "Fue un doble dolor. El primero, perder el título. El segundo, no haber jugado esa final. Confieso que después de eso, si bien estaba lesionado, sentí pocas ganas de jugar lo que seguía”.

En la parte final le dejó un mensaje, independientemente de su continuidad en Santa Fe: “Ojalá que Colón siga creciendo y se ponga, en cuanto a logros, a la altura de un club popular y de lo que demuestra su gente”.